Este es al instante cuando Kia Soul se pasa llevando varias motos estacionadas en Santa Ana

El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que continúan las mareas vivas en la costa salvadoreña.

De acuerdo con el MARN, desde el sábado 3 al miércoles 7 de enero habrá mareas vivas en la costa salvadoreña.

Durante estos días se presentarán periodos de mareas altas que podrían inundar la parte alta de las playas.

Las autoridades de Medio Ambiente indican que estas condiciones se estarían generando debido a la alineación de la luna con la tierra y el sol; además de encontrarse más cerca de la tierra.

En tal sentido, se alerta a la población tomar en cuenta estas condiciones si planean visitar las costas en dicho periodo.

