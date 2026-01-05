Principal
Este es al instante cuando Kia Soul se pasa llevando varias motos estacionadas en Santa Ana
Una Kia Soul se estrelló contra varias motocicletas estacionadas a la orilla de la calle en el distrito de Santa Ana.
Una cámara de vigilancia captó el siniestro vial sucedido cerca de la urbanización Bella Vista, en el distrito de Santa Ana.
En el video se observa a la Kia Soul circulando sobre la carretera antigua a San Salvador, cuando de repente gira y se estrella contra unas motocicletas estacionadas a la orilla de la calle. Latinos y latinoamericanos
Inmediatamente, el conductor de la Kia Soul retrocedió hasta chocar contra el portón de una vivienda en el extremo opuesto de donde estaban estacionadas las motocicletas.
Captan a oso que camina sobre un lago congelado en lugar de estar hibernando
Turistas en una montaña de Polonia captaron el momento en que un oso caminaba tranquilamente sobre un lago congelado en pleno período en el que debería estar hibernando.
Ocurrió sobre la región de los Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, donde un grupo de turistas que realizaba alpinismo se sorprendió al ver al animal caminando tranquilamente.
De acuerdo con especialistas, la principal sospecha es que el invierno inusual, con temperaturas elevadas y largos períodos sin nieve, no ha creado las condiciones naturales que normalmente llevan a estos animales a hibernar, haciendo que algunos sigan activos en pleno frío.
Manchester United se queda sin técnico tras su malos resultados
El Manchester United anunció este lunes que se quedó sin entrenador tras el empate con Leeds United por 1-1.
Los Red Devils marcha sexto en la Premier League con 31 puntos, aunque sus empates solo lo ha logrado con equipos menores.
Ruben Amorim es el técnico del club con peor efectividad de todos los que pasaron tras la salida de Sir Alex Ferguson (38,1%).
El histórico Darren Fletcher será el interino de los Red Devils y ya suenan aspirantes como Enzo Maresca o Gareth Southgate.
Continúan las mareas vivas en la costa salvadoreña
El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que continúan las mareas vivas en la costa salvadoreña.
De acuerdo con el MARN, desde el sábado 3 al miércoles 7 de enero habrá mareas vivas en la costa salvadoreña.
Durante estos días se presentarán periodos de mareas altas que podrían inundar la parte alta de las playas.
Las autoridades de Medio Ambiente indican que estas condiciones se estarían generando debido a la alineación de la luna con la tierra y el sol; además de encontrarse más cerca de la tierra.
En tal sentido, se alerta a la población tomar en cuenta estas condiciones si planean visitar las costas en dicho periodo.