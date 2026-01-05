Principal
Es esta temporada no se registraron incidentes en coheterías y puestos de pirotecnia
Al cierre de la temporada navideña 2025, no se registraron incidentes o incendios en coheterías y puestos de venta de pirotecnia, confirmó el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano.
De acuerdo con Solano, en gran medida ello se debe a las capacitaciones brindadas por la institución a personas que se dedican a la fabricación y comercialización de estos productos.
“Hemos dado recomendaciones y capacitado a más de 1,700 personas que se dedican al comercio de productos pirotécnicos, durante el año también capacitamos a un promedio de 40,000 personas que pertenecen a brigadas de empresas, de comercio e industrias, esto suma a la parte preventiva”, declaró el director de Bomberos durante una entrevista matutina.
El funcionario destaca la que la ciudadanía también ha acatado las recomendaciones, aunque se hayan presentado casos de personas lesionadas por la manipulación de la pólvora.
Asimismo, recalcó que durante todo el año el Cuerpo de Bomberos trabaja intensamente para reducir las cifras de incidentes y personas quemadas con pirotecnia.
Internacionales
Captan a oso que camina sobre un lago congelado en lugar de estar hibernando
Turistas en una montaña de Polonia captaron el momento en que un oso caminaba tranquilamente sobre un lago congelado en pleno período en el que debería estar hibernando.
Ocurrió sobre la región de los Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, donde un grupo de turistas que realizaba alpinismo se sorprendió al ver al animal caminando tranquilamente.
De acuerdo con especialistas, la principal sospecha es que el invierno inusual, con temperaturas elevadas y largos períodos sin nieve, no ha creado las condiciones naturales que normalmente llevan a estos animales a hibernar, haciendo que algunos sigan activos en pleno frío.
Internacionales -deportes
Manchester United se queda sin técnico tras su malos resultados
El Manchester United anunció este lunes que se quedó sin entrenador tras el empate con Leeds United por 1-1.
Los Red Devils marcha sexto en la Premier League con 31 puntos, aunque sus empates solo lo ha logrado con equipos menores.
Ruben Amorim es el técnico del club con peor efectividad de todos los que pasaron tras la salida de Sir Alex Ferguson (38,1%).
El histórico Darren Fletcher será el interino de los Red Devils y ya suenan aspirantes como Enzo Maresca o Gareth Southgate.
Principal
Continúan las mareas vivas en la costa salvadoreña
El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que continúan las mareas vivas en la costa salvadoreña.
De acuerdo con el MARN, desde el sábado 3 al miércoles 7 de enero habrá mareas vivas en la costa salvadoreña.
Durante estos días se presentarán periodos de mareas altas que podrían inundar la parte alta de las playas.
Las autoridades de Medio Ambiente indican que estas condiciones se estarían generando debido a la alineación de la luna con la tierra y el sol; además de encontrarse más cerca de la tierra.
En tal sentido, se alerta a la población tomar en cuenta estas condiciones si planean visitar las costas en dicho periodo.