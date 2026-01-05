Es esta temporada no se registraron incidentes en coheterías y puestos de pirotecnia

Al cierre de la temporada navideña 2025, no se registraron incidentes o incendios en coheterías y puestos de venta de pirotecnia, confirmó el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano.

De acuerdo con Solano, en gran medida ello se debe a las capacitaciones brindadas por la institución a personas que se dedican a la fabricación y comercialización de estos productos.

“Hemos dado recomendaciones y capacitado a más de 1,700 personas que se dedican al comercio de productos pirotécnicos, durante el año también capacitamos a un promedio de 40,000 personas que pertenecen a brigadas de empresas, de comercio e industrias, esto suma a la parte preventiva”, declaró el director de Bomberos durante una entrevista matutina.

El funcionario destaca la que la ciudadanía también ha acatado las recomendaciones, aunque se hayan presentado casos de personas lesionadas por la manipulación de la pólvora.

Asimismo, recalcó que durante todo el año el Cuerpo de Bomberos trabaja intensamente para reducir las cifras de incidentes y personas quemadas con pirotecnia.

