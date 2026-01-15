Principal
El Puerto de Acajutla registra un crecimiento del 11.2 % en el movimiento de carga durante 2025
El movimiento de carga en importaciones y exportaciones del Puerto de Acajutla creció 11.2 % en toneladas métricas durante 2025, consolidando su papel estratégico en la economía nacional y en el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento del país.
Este incremento fue impulsado principalmente por el mayor movimiento de granos básicos, combustibles, materias primas, productos industriales y carga general, rubros fundamentales para el funcionamiento de los sectores productivos y comerciales de El Salvador.
De acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el fortalecimiento de la infraestructura y la eficiencia operativa del puerto han permitido dinamizar el comercio exterior, garantizar el abastecimiento interno y generar condiciones favorables para la atracción de inversión.
El crecimiento en el movimiento de carga no solo refleja una mayor actividad logística, sino que también se traduce en más competitividad, generación de empleo y desarrollo económico para el país.
La actividad portuaria es un motor clave que conecta a El Salvador con los mercados internacionales y respalda el desempeño de la industria, la agricultura y el comercio.
Asimismo, el fortalecimiento de los puertos contribuye directamente a la estabilidad de los precios, la disponibilidad de productos esenciales y el crecimiento sostenido de la economía nacional.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a la modernización, eficiencia y competitividad de los puertos, como parte de una visión estratégica para posicionar a El Salvador como un referente logístico en la región.
Con resultados como los obtenidos en 2025, el Puerto de Acajutla reafirma su importancia como uno de los principales pilares del comercio exterior y del desarrollo económico del país.
Jetset
Matthew McConaughey toma medidas para resguardar su imagen frente a la IA
El reconocido actor Matthew McConaughey ha decidido patentar su propia imagen para evitar su uso indebido por tecnologías de inteligencia artificial (IA). Esta acción busca frenar posibles creaciones de deepfakes u otras representaciones generadas por algoritmos sin el permiso del actor.
La iniciativa de McConaughey llega en un momento en que celebridades, figuras públicas y profesionales de distintas industrias enfrentan un creciente uso de la IA para crear contenidos falsos o manipulados que podrían afectar su reputación o ser utilizados sin su autorización.
Según fuentes especializadas, la patente de la imagen personal es un recurso legal que le permite al actor reclamar derechos sobre ciertos usos comerciales o digitales de su apariencia física, voz o expresiones faciales generadas por sistemas de inteligencia artificial.
Dicha medida no impide por completo que terceros intenten crear versiones virtuales o alteradas de personas conocidas, pero sí proporciona una base jurídica.
Esta no es la primera vez que una figura pública toma acciones legales para frenar la explotación de su imagen en las plataformas digitales.
Internacionales
El papa consuela a familias de víctimas del incendio en un bar suizo
El papa León XIV dijo este jueves a familiares de las víctimas de un incendio en un bar de una estación de esquí suiza en Nochevieja que la fe puede ayudar en «los momentos más oscuros y dolorosos», durante una audiencia privada en el Vaticano.
El jefe de la iglesia católica recibió a unos 20 familiares dos semanas después de la tragedia que mató a 40 personas e hirió a otras 116 en Crans-Montana.
«No puedo explicarles, queridos hermanos y hermanas, por qué se les pidió a ustedes y a sus seres queridos enfrentar una prueba tan dura. El afecto y las palabras de compasión que les ofrezco hoy parecen muy limitadas e impotentes», dijo el papa en italiano, según una transcripción de su discurso publicada por el Vaticano.
«La fe que habita en nosotros ilumina los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas con una luz insustituible, ayudándonos a continuar valientemente en el camino hacia nuestra meta», dijo el sumo pontífice estadounidense, que añadió que «volverán a encontrar la alegría».
El grupo se reunió más tarde con el subsecretario del gabinete de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, y con el ministro de Justicia Carlo Nordio.
Mantovano dijo que Italia se personará como parte civil en el juicio en Suiza y sugirió que la Comisión Europea haga lo propio.
Según elementos preliminares de la investigación, el incendio fue provocado por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma, usada como aislante acústico, colocada en el techo.
Internacionales
Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a ambición de EE. UU.
Varios países europeos comienzan a desplegar militares en Groenlandia este jueves y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición de Estados Unidos de tomar este territorio danés del Ártico «sigue intacta».
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron el miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado este jueves que se está formando «un grupo de trabajo» para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.
Pero «eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta», dijo en una nota enviada a AFP.
«Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad», indicó Frederiksen.
En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que «el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir» y celebró en una publicación en Facebook que las conversaciones están «en marcha».
Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia y Dinamarca consiguió que varios países europeos desplieguen una misión militar de exploración.
Francia, Suecia, Alemania, Noruega y Países Bajos están desplegando militares para dicha operación de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés «Arctic Endurance».
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses «ya está sobre el terreno» y anunció que su país enviará más «medios terrestres, aéreos y marítimos» en los próximos días.
El Ministerio de Defensa alemán afirmó el jueves que la misión de reconocimiento tiene como objetivo «explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico» y que se desarrollará entre este jueves y el sábado.
Los refuerzos militares tienen como objetivo preparar a las fuerzas armadas para futuros ejercicios en el Ártico, afirmaron fuentes de defensa europeas. Los contingentes son modestos, por ejemplo, Alemania enviará a 13 soldados y Países Bajos sólo un militar.
Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Para intentar apaciguar a Estados Unidos, Dinamarca prometió antes de la reunión en Washington reforzar su presencia militar en Groenlandia a partir del miércoles y dialogar con la OTAN, de la que forma parte, para aumentar la presencia en el Ártico.
La primera ministra danesa afirmó que «existe un consenso dentro de la alianza de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Norteamérica».
Dinamarca destaca que invirtió casi $14,000 millones en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: «¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!».
Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles, la Casa Blanca publicó en la red X un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla atenazados por rayos.
Rusia expresó su «grave preocupación» ante el envío de tropas adicionales de la OTAN a Groenlandia, en un comunicado publicado el miércoles por su embajada en Bruselas, sede de la Alianza Atlántica.
En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP presente en el lugar.
«Es muy aterrador porque es algo enorme», comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.