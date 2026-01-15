Jetset
Matthew McConaughey toma medidas para resguardar su imagen frente a la IA
El reconocido actor Matthew McConaughey ha decidido patentar su propia imagen para evitar su uso indebido por tecnologías de inteligencia artificial (IA). Esta acción busca frenar posibles creaciones de deepfakes u otras representaciones generadas por algoritmos sin el permiso del actor.
La iniciativa de McConaughey llega en un momento en que celebridades, figuras públicas y profesionales de distintas industrias enfrentan un creciente uso de la IA para crear contenidos falsos o manipulados que podrían afectar su reputación o ser utilizados sin su autorización.
Según fuentes especializadas, la patente de la imagen personal es un recurso legal que le permite al actor reclamar derechos sobre ciertos usos comerciales o digitales de su apariencia física, voz o expresiones faciales generadas por sistemas de inteligencia artificial.
Dicha medida no impide por completo que terceros intenten crear versiones virtuales o alteradas de personas conocidas, pero sí proporciona una base jurídica.
Esta no es la primera vez que una figura pública toma acciones legales para frenar la explotación de su imagen en las plataformas digitales.
Salvadoreña calza a Benny Blanco en los Globos de Oro
La gala de los Golden Globes no solo es el escenario de lo mejor del cine y la televisión, sino también la vitrina de moda más importante del inicio de año. En esta edición, El Salvador dejó su huella gracias a la diseñadora Vanessa Jeréz quien fue la mente creativa detrás del calzado que lució el productor musical Benny Blanco, actual pareja de la estrella Selena Gómez.
El diseño, que captó las miradas de la prensa internacional, no solo destaca por su estética vanguardista, sino por su origen: calzado diseñado y producido 100% por manos salvadoreñas.
Vanessa Jeréz ha confirmado con entusiasmo que este proyecto representa la calidad y la capacidad de la industria artesanal de El Salvador.
«No me lo creo. Uno de mis diseños está ahorita en la alfombra roja, les cuento. En el lugar donde trabajo, hicieron la solicitud de hacerle unos diseños y unas propuestas a Benny Blanco, yo trabajé las propuestas, los diseños, se las enviamos y eligieron algunas. Comenzamos a trabajarlas, comenzamos a desarrollarlas, pero jamás me imaginé que realmente los iba a utilizar, así que aquí les presento un diseño 100% salvadoreño, elaborado 100% en El Salvador», expresa la diseñadora de producto artesanal a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.
Ver a una figura de la talla de Benny Blanco caminar por la alfombra roja junto a Selena Gómez luciendo piezas hechas en El Salvador es un recordatorio del potencial creativo del país. Vanessa Jeréz ha logrado lo que muchos consideran un sueño: llevar la etiqueta «Hecho en El Salvador» a uno de los eventos más exclusivos del mundo.
Barbie Autista, una apuesta de Mattel por la inclusión de la niñez con autismo
La popular marca de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de su nueva «Barbie Autista» como una apuesta por generar inclusión, consciencia y visibilidad para las personas que pertenecen al espectro autista.
«Esta muñeca invita a más niños y niñas a verse representados en Barbie para representar las formas habituales en que las personas autistas pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo», señala el comunicado oficial de Mattel.
La elaboración de esta muñeca se realizó en conjunto con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una oenegé dedicada a los derechos de las personas con discapacidades físicas y cognitivas y para las personas que forman parte del espectro del autismo a escala mundial.
La colaboración de esta institución se buscó para que se generara un producto que motivará la inclusión en la perspectiva de las niñas y una forma de consciencia social para sensibilizar en cuanto a las dificultades que atraviesan los niños con autismo en su vida cotidiana y los retos que deben enfrentar para adaptarse a la sociedad.
Una iniciativa positiva pero no total
Para Fátima Cañadas, especialista en atención psicoeducativa del autismo, esta apuesta es positiva para la comunidad autista en el mundo, aunque aún tiene detalles que deben considerarse para evitar caer en nuevos estereotipos con respecto a la niñez autista.
«Se ha generado bastante controversia con respecto al tema. Desde mi punto de vista, como profesional del área, me parece positivo, un paso grande con respecto a la visibilidad del autismo, ya que hablamos de la marca Barbie, lo que le da visibilidad en el mundo. Pero, el autismo no es algo que vayamos a identificar por características físicas o por accesorios como tal», explicó.
Para Cañadas, es clave mantener la idea de instruir a la sociedad en que «hay una parte de la población autista que usa canceladores de sonido, tablet para aumentar el vocabulario y un anillo como recurso regulador, pero no es la generalidad».
«Esa es la línea delgada que se tiene que llevar con mucho cuidado, porque no se quiere que la sociedad, que no siempre sabe del tema, piense que cada persona que usa canceladores de sonido es porque está dentro del espectro o que estas sean las únicas necesidades de apoyo», añadió.
Cañadas ve como un paso bastante firme esta iniciativa de Mattel. Para la experta, es importante, incluso, el detalle que se trate del personaje de Barbie, ya que el tema del autismo y su complejidad se aborda muy poco desde la perspectiva de la población femenina que pertenece al espectro.
«La Barbie Autista muestra algunas de las posibles necesidades de apoyo. Pero estas van más allá. Me parece positivo y me encanta que sea una Barbie y no un Ken, ya que el autismo en mujeres se habla muy poco. Hay mujeres dentro del espectro que se sumaron a esta iniciativa y esto ayuda a que la población femenina autista tenga mayor visibilidad», explicó.
Una muñeca diferente
Mattel ha creado la Barbie Autista con detalles bastante peculiares. La base sigue siendo el diseño original del personaje, pero con canceladores de sonido, tablets para estimulación del lenguaje y elementos que suelen ser usados por una parte de la comunidad autista.
Jamie Cygielman, directora global de Muñecas de Mattel, detalló que «Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo».
El actor Kiefer Sutherland detenido por presunta agresión a conductor
El actor Kiefer Sutherland, conocido por la serie de televisión «24», fue arrestado el lunes bajo sospecha de agredir a un conductor de vehículos de transporte compartido, informó la policía de Los Ángeles.
La estrella británico-canadiense, también famoso por la película de vampiros «The Lost Boys», fue detenido luego de que oficiales respondieron una llamada en Hollywood poco después de la medianoche.
«El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entró al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor (la víctima), y le hizo amenazas criminales», dijo la policía en un comunicado.
El actor de 59 años fue puesto en libertad unas horas después tras pagar una fianza de 50.000 dólares, según la policía.
Los representantes de Sutherland no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Sutherland interpretó al agente Jack Bauer en la exitosa serie televisiva «24», emitida entre 2001 y 2010. En la gran pantalla es recordado por sus papeles en «The Lost Boys» (1987), «Stand By Me» (1986), y «Los tres mosqueteros» (1993).
Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.