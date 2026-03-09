El Cecot cumplió tres años y es un modelo de cárcel en Latinoamérica

Con capacidad para 40,000 reos y controles extremos para que los pandilleros más peligrosos no regresen a las calles, el Centro de Confinamiento del Terroris mo (Cecot) cumplió tres años y, además de ser un símbolo de la política de seguridad de El Salvador, es un modelo penitenciario que replican otros países de Latinoamérica.

Presidentes como Rodrigo Chaves, de Costa Rica, y José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, han recorrido los pasillos del Cecot.

Localizado en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente, en una extensión de más de 236 manzanas, los presidentes han palpado de primera mano el castigo para más de 14,000 pandilleros que purgan el dolor que les causaron a los salvadoreños.

«Queremos pedirles la colaboración a ustedes para mejorar nuestro sistema penitenciario», expresó Kast durante una reunión con el presidente Nayib Bukele el pasado 30 de enero, apenas un día antes de que el Cecot cumpliera tres años de inaugurado, el 31 de enero de 2023.

La megacárcel de máxima seguridad es resguardada por dentro y por fuera con más de 600 soldados y 250 policías y emplea la más alta tecnología para evitar fugas o la entrada de ilícitos.

«Son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen y el crimen organizado, y tenemos ahora mucho que aprender de ustedes», agregó Kast, quien durante su visita al Cecot estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.

Como un emblema de la firmeza del Estado contra las estructuras del crimen, este reclusorio también ha recibido a altos funcionarios, como la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.) Kristi Noem (separada del cargo el pasado 5 de marzo) y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del Gobierno argentino de Javier Milei.

Cadenas internacionales de noticias, entre estas CNN y BBC, así como «influencers» o generadores de contenido internacio nales han documentado un Cecot con 256 celdas y 19 torres de control, donde los reos pasan 23 horas y media en el interior de sus celdas sin distinción entre la MS-13 y la 18. «Siete filtros de seguridad se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización», detalló el famoso «influencer» mexi cano Luisito Comunica.

El Cecot tiene entre sus anillos de seguridad una cerca electrificada con 15,000 voltios.

Frente a elevados índices de criminalidad, algunos países de América han recurrido a medidas de mano dura y a crear centros de confinamiento tomando el modelo de El Salvador.

En Costa Rica, el pasado 14 de enero, ante la presencia del presidente Nayib Bukele, se colocó la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) que, según el Gobierno de ese país, contará con cinco módulos con una capacidad para 5,100 reos y servirá para encerrar a los presos más violentos.

Más lejos, en Ecuador, en la provincia costera de Santa Elena, se construyó la primera de dos cárceles de máxima seguridad que se inspiraron en el Cecot.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó en noviembre de 2025 el envío de los primeros 300 reos de alta peligrosidad a un recinto cuya construcción se inició en junio de 2024 con una inversión de $52 millones. «Van a ser igualitas porque es la misma compañía, el mismo diseño que se hizo para las cárceles en México y El Salvador», explicó Noboa.

El 29 de abril de 2025, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y del Interior, John Reimberg, de Ecuador, visitaron El Salvador para conocer las estrategias penitenciarias y también recorrieron la cárcel de máxima seguridad.

Por iniciativa de la alcaldía de Medellín, en Colombia, avanza la construcción de un centro de máxima seguridad inspirado en el modelo penitenciario salvadoreño. En esta ciudad, que fue de las más violentas del mundo, se construye una cárcel de alta seguridad con capacidad para 1,300 reclusos en el Valle de Aburrá.

«Los internos estarán privados de muchos privilegios», afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

En febrero de 2024, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó El Salvador para conocer de primera mano el modelo de seguridad. El Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte mostró especial interés en la construcción de una cárcel de máxima seguridad, como el Cecot, para recluir a los reos de mayor peligrosidad.

Con esa premisa, en las afueras de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, los argentinos construyen el Infierno, como se conoce al Complejo Peni tenciario Piñero, una cárcel de máxima seguridad exclusiva para presos de alto riesgo, como narcos y sicarios.

La construcción de esta cárcel es liderada por el gobierno provincial que expropió 80 hectáreas para desarrollar allí tres penales: el Infierno, donde pretenden resguardar a 1,152 reclusos y dos más para reclusos de bajo perfil.

Al igual que en el país, donde la modernización del sistema carcelario es una de las acciones de seguridad que contribuyó en la reducción histórica de homicidios y ha facilitado el proceso de crecimiento económico, otros países pretenden frenar sus altos índices de criminalidad y sus elevadas tasas de homicidios encarcelando a los más peligrosos delincuentes.

