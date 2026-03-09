Principal
Dirección de Integración celebra con 10,000 becados logro universitario
Gritos de alegría y un ambiente lleno de fiesta vivieron ayer 10,000 jóvenes al celebrar la Generación que Florece, que involucra a las 37 universidades del país con becas otorgadas por el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración.
El evento, denominado «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI», contó con una generación de jóvenes que, a través de su esfuerzo, disciplina y compromiso con su educación, lograron obtener una beca para estudios universitarios y demostrar que los sueños se conquistan y que el futuro ya no se busca más allá de las fronteras salvadoreñas.
La actividad fue realizada con jóvenes de las zonas central y occidental del país en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de San Salvador, como muestra de una generación que ha decidido quedarse, estudiar y transformar su futuro.
«Las exitosas políticas públicas se construyen, sobre todo, con la participación de la gente, y esta es una demostración clara. ¡Si ustedes no se hubieran comprometido a transformar su futuro no estarían aquí!», manifestó Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.
Estudiantes que realizaron en 2025 su proceso formativo en centros educativos públicos lograron una beca de educación superior y ahora son parte del programa Continuidad Académica y Técnica de la Dirección de Integración, impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir formando a parte de la Generación que Florece.
«Hoy es un día muy especial de mucha alegría. Hace un año el presidente Bukele mencionaba la oportunidad para todos los jóvenes, un cambio de país donde todos los que culminaran el bachillerato iban a tener la oportunidad de continuar sus estudios superiores; hoy con 10,000 aquí [en San Salvador] más 7,000 que recibimos el otro día en San Miguel es una demostración clara de los alumnos que ya están estudiando en las 37 universidades», afirmó Gutman.
El 22 de febrero, en Fusalmo San Miguel, se congregaron más de 7,000 becados que residen en las zonas oriental y paracentral, con ello más de 17,000 jóvenes han sido becados en las universidades. Para 2027 esperan que sean otros 20,000 los que se agreguen a esta cifra, los cuales se someterán al proceso formativo en este año.
«Este proceso coloca a El Salvador en un lugar inédito en la región. Por primera vez, un país de Latinoamérica garantiza el acceso a la educación superior para los jóvenes que egresan del bachillerato en el sistema público, transformando lo que durante décadas fue un privilegio en pocos, cuando debe ser un derecho de todos», declaró el presidente de la dirección.
Durante años, los jóvenes crecieron con la idea de que para lograr buenas oportunidades había que migrar del país, debido a que la educación superior fue un privilegio reservado para la minoría.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Integración, apenas entre el 1 % y el 5 % de los jóvenes que egresaban del bachillerato lograban continuar estudios universitarios, mientras que miles de talentos quedaban fuera, no por falta de capacidad, sino por su situación económica y social.
Gutman señaló que, agregado a lo anterior, actualmente buena parte de los jóvenes, en especial las señoritas, se atreven a continuar con sus estudios gracias al esfuerzo y consejos que brindan las mujeres en los hogares.
Además, en el Día Internacional de la Mujer, aprovechó para enviar un mensaje: «Las mujeres son el motor de cada casa. Han sido un sostén, y siguen siéndolo. Su esfuerzo no ha sido en vano, y quiero decirles humildemente que las felicito, no solo por su día, sino por el enorme esfuerzo realizado a través de los años, y que gracias a sus esfuerzos hoy miles y miles de jóvenes salvadoreñas están estudiando, eso es un mérito que hay que dárselo a ellas».
Principal
Cuatro italianos siguen en prisión provisional por estafa y falsificación de marcas en El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que cuatro ciudadanos italianos permanezcan en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial en su contra por estafa y falsificación de distintivos comerciales en El Salvador.
Los imputados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron capturados en el departamento de San Miguel tras una investigación que los vincula con la comercialización de maquinaria industrial falsificada.
Según las autoridades, el grupo vendía herramientas eléctricas y generadores falsificados, haciéndolos pasar por marcas de prestigio. Las víctimas pagaron entre $700 y $1,600 por artículos de baja calidad a los que solo les pegaban calcomanías originales.
La Fiscalía señaló que la estructura comenzó a operar alrededor de agosto de 2025 y que Barbato tenía un papel central en la red, al presentarse como representante en El Salvador y Centroamérica de la empresa CATLINE para promover las ventas.
De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros también han sido perfilados como presuntos miembros de organizaciones criminales italianas vinculadas con la falsificación de marcas, fraude y otras actividades ilícitas, mientras las autoridades continúan indagando el alcance de la red y posibles víctimas en el país.
Principal
El Cecot cumplió tres años y es un modelo de cárcel en Latinoamérica
Con capacidad para 40,000 reos y controles extremos para que los pandilleros más peligrosos no regresen a las calles, el Centro de Confinamiento del Terroris mo (Cecot) cumplió tres años y, además de ser un símbolo de la política de seguridad de El Salvador, es un modelo penitenciario que replican otros países de Latinoamérica.
Presidentes como Rodrigo Chaves, de Costa Rica, y José Antonio Kast, mandatario electo de Chile, han recorrido los pasillos del Cecot.
Localizado en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente, en una extensión de más de 236 manzanas, los presidentes han palpado de primera mano el castigo para más de 14,000 pandilleros que purgan el dolor que les causaron a los salvadoreños.
«Queremos pedirles la colaboración a ustedes para mejorar nuestro sistema penitenciario», expresó Kast durante una reunión con el presidente Nayib Bukele el pasado 30 de enero, apenas un día antes de que el Cecot cumpliera tres años de inaugurado, el 31 de enero de 2023.
La megacárcel de máxima seguridad es resguardada por dentro y por fuera con más de 600 soldados y 250 policías y emplea la más alta tecnología para evitar fugas o la entrada de ilícitos.
«Son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen y el crimen organizado, y tenemos ahora mucho que aprender de ustedes», agregó Kast, quien durante su visita al Cecot estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
Como un emblema de la firmeza del Estado contra las estructuras del crimen, este reclusorio también ha recibido a altos funcionarios, como la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.) Kristi Noem (separada del cargo el pasado 5 de marzo) y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del Gobierno argentino de Javier Milei.
Cadenas internacionales de noticias, entre estas CNN y BBC, así como «influencers» o generadores de contenido internacio nales han documentado un Cecot con 256 celdas y 19 torres de control, donde los reos pasan 23 horas y media en el interior de sus celdas sin distinción entre la MS-13 y la 18. «Siete filtros de seguridad se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización», detalló el famoso «influencer» mexi cano Luisito Comunica.
El Cecot tiene entre sus anillos de seguridad una cerca electrificada con 15,000 voltios.
Frente a elevados índices de criminalidad, algunos países de América han recurrido a medidas de mano dura y a crear centros de confinamiento tomando el modelo de El Salvador.
En Costa Rica, el pasado 14 de enero, ante la presencia del presidente Nayib Bukele, se colocó la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) que, según el Gobierno de ese país, contará con cinco módulos con una capacidad para 5,100 reos y servirá para encerrar a los presos más violentos.
Más lejos, en Ecuador, en la provincia costera de Santa Elena, se construyó la primera de dos cárceles de máxima seguridad que se inspiraron en el Cecot.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó en noviembre de 2025 el envío de los primeros 300 reos de alta peligrosidad a un recinto cuya construcción se inició en junio de 2024 con una inversión de $52 millones. «Van a ser igualitas porque es la misma compañía, el mismo diseño que se hizo para las cárceles en México y El Salvador», explicó Noboa.
El 29 de abril de 2025, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y del Interior, John Reimberg, de Ecuador, visitaron El Salvador para conocer las estrategias penitenciarias y también recorrieron la cárcel de máxima seguridad.
Por iniciativa de la alcaldía de Medellín, en Colombia, avanza la construcción de un centro de máxima seguridad inspirado en el modelo penitenciario salvadoreño. En esta ciudad, que fue de las más violentas del mundo, se construye una cárcel de alta seguridad con capacidad para 1,300 reclusos en el Valle de Aburrá.
«Los internos estarán privados de muchos privilegios», afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
En febrero de 2024, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó El Salvador para conocer de primera mano el modelo de seguridad. El Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte mostró especial interés en la construcción de una cárcel de máxima seguridad, como el Cecot, para recluir a los reos de mayor peligrosidad.
Con esa premisa, en las afueras de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, los argentinos construyen el Infierno, como se conoce al Complejo Peni tenciario Piñero, una cárcel de máxima seguridad exclusiva para presos de alto riesgo, como narcos y sicarios.
La construcción de esta cárcel es liderada por el gobierno provincial que expropió 80 hectáreas para desarrollar allí tres penales: el Infierno, donde pretenden resguardar a 1,152 reclusos y dos más para reclusos de bajo perfil.
Al igual que en el país, donde la modernización del sistema carcelario es una de las acciones de seguridad que contribuyó en la reducción histórica de homicidios y ha facilitado el proceso de crecimiento económico, otros países pretenden frenar sus altos índices de criminalidad y sus elevadas tasas de homicidios encarcelando a los más peligrosos delincuentes.
Nacionales -deportes
FAS sufrió ante Platense, pero cerró la primera vuelta «súper líder» e invicto
El FAS terminó líder e invicto la primera vuelta del Clausura 2026, pero debió esperar a que Platense estuviera con 10 para tumbar 2-3 a un gallo que se les paró bonito y los puso a sufrir.
En su parcela el tigre fue un monólogo con la pelota, pero toda vez cruzó la linea del Ecuador se encontró con dos cercos amarillos que hicieron la ruta a portería intransitable, volviendo el manejo de balón estéril y viendo cómo el gallo sacaba las espuelas en la contra.
Media hora tuvo que esperar la hinchada de FAS para ver una jugada clara de peligro: fue un cabezazo de Nelson Bonilla al que reaccionó con buenos reflejos Óscar Arroyo bajo los tres palos. Luego, mediante la misma fórmula lo intentó José Portillo, pero el guardameta respondió nuevamente.
Así, los asociados, acostumbrados a la contra y a irse en ventaja a la pausa, recibieron una dosis de su misma medicina y vivieron un susto mayúsculo cuando Dennis Bautista enfiló a marco y puso a prueba los dotes de Kevin Carabantes. Antes de eso Carlos Bogotá había sacado un par de disparos desviados, e incluso reclamó una jugada en el área como penalti.
De ahí que cuando los viroleños se fueron al descanso, aunque su afición era menor a la tigrilla en las gradas del Cuscatlán, se fueron bendecidos por gotas de lluvia y también por un manto de aplausos de su gente.
Para fortuna, las gotas de lluvia no mojaron la pólvora y en el arranque del segundo tiempo los goles llegaron en racimo. Rudy Clavel (59′) abrió la lata y Bautista empató un minuto después. El tigre volvió a morder con Dustin Corea desde el penalti (65′), pero en una contra, Carlos Bogotá (69′), logró el 2-2.
Al final, ya cuando Platense estaba con 10 por la expulsión de Filiberto Martínez a Víctor Landázuri (75′), Nelson Bonilla en el 76′ hizo el tanto del triunfo 2-3 para los santanecos.