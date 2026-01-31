Jetset
El atípico y polémico documental de Melania Trump llega a los cines
«Melania», el documental producido por Amazon y MGM que sigue a la habitualmente reservada primera dama de Estados Unidos mientras se prepara para la segunda investidura de su esposo, Donald Trump, se estrenó en los cines el viernes.
El lanzamiento general llegó un día después de una lujosa premiere en el Kennedy Center, recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, en Washington. Allí, el presidente aseguró que el documental es «glamuroso, muy glamuroso».
La película de una hora y 44 minutos sigue a la exmodelo de 55 años durante los 20 días previos a la toma de posesión de Trump, el 20 de enero de 2025.
Desde la propiedad de la pareja presidencial en Florida hasta la Torre Trump en Nueva York y la Casa Blanca, la primera dama asiste a reuniones, mientras prepara sus atuendos para el Día de la Investidura y decide la decoración para su regreso a Washington.
No hay grandes revelaciones en la historia, pero cuenta con invitados sorpresa, como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, con quien tiene una videollamada.
«En contraste con lo que vemos del presidente Trump a diario, es otro aspecto que los humaniza un poco más», dice a la AFP Savannah Harrison, quien asistió al estreno en Washington, donde una tormenta de nieve ha paralizado el transporte.
«Creo que todo el mundo debe verlo», aseguró Jannet Iglesias en Florida, antes de calificar la película como «increíble».
A diferencia de Harrison e Iglesias, los críticos de los medios estadounidenses han sido menos entusiastas con sus reseñas.
The Atlantic calificó el documental como «una desgracia» y la revista Variety lo describió como «un infomercial descarado».
La audiencia prevista para la película también ha sido muy debatida en línea, y muchos anticipan ventas débiles.
De acuerdo con medios estadounidenses, Amazon, de Jeff Bezos, pagó 40 millones de dólares en el acuerdo de licencia para la película, de los que Melania, quien figura como productora ejecutiva, recibirá el 70 %.
Tras su paso por los cines, podrá verse en la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video.
La película también ha sido duramente criticada por su director Brett Ratner, quien fue acusado en 2017 de agresión sexual en pleno auge del movimiento #MeToo. Él ha negado cualquier conducta indebida.
Bad Bunny listo para hacer historia en los Grammys y en el Super Bowl de Estados Unidos
Pero sus miles de millones de reproducciones y su monumental serie de conciertos el año pasado en su natal Puerto Rico son, de alguna manera, solo el comienzo de una carrera que no para de romper récords.
Benito arranca 2026 con la posibilidad de hacer historia en los Grammys el domingo, y con todas las miradas encima de cara a su muy aguardado show en el medio tiempo del Supertazón, la final de la Liga de fútbol americano, que será la próxima semana.
Bad Bunny compite en seis categorías de los Premios Grammy, incluyendo la codiciada álbum del año.
Su aclamado «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» es el segundo trabajo en español nominado para esta estatuilla, la más importante de la noche. ¿El primero? También de Bad Bunny: «Un verano sin ti», en 2022.
Una victoria sería histórica.
Pero las nominaciones ya lo son: es la primera vez que una producción totalmente en español compite a mejor álbum, grabación y canción, destaca Petra Rivera-Rideau, profesora de estudios americanos en el Wellesley College.
El éxito de Bad Bunny retumba con más fuerza en el marco de la arremetida migratoria de la administración de Donald Trump, que en buena parte apunta contra los latinos.
«Tenemos las redadas de la policía migratoria, vemos videos a diario de gente que es blanco por hablar español, sean o no ciudadanos estadounidenses», dijo a AFP Rivera-Rideau, coautora de «P FKN R: Bad Bunny y la música como un acto de resistencia».
«El momento político actual simplemente eleva el nivel de lo que ya es algo profundamente significativo», agregó la académica especializada en música latina y políticas raciales.
«Profundamente político»
El «Conejo Malo», de 31 años, creció cerca de San Juan, la capital de Puerto Rico, entrenando sus cuerdas vocales en el coro infantil de una iglesia antes de convertirse en el adolescente que crearía ritmos en su computadora.
Se volvió viral en la plataforma SoundCloud, donde comenzó su rápido ascenso a la cima musical.
Y a medida que su fama crecía, más se aferraba a sus raíces y a su herencia cultural.
Su presencia en eventos como los Grammys y el Supertazón tienen un componente «profundamente político», dijo Jorell Meléndez-Badillo, historiador de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien colaboró con Bad Bunny en elementos visuales de su último álbum.
Puerto Rico está bajo control de Estados Unidos desde 1898, por lo que sus ciudadanos son estadounidenses.
Bad Bunny explora la perspectiva del colonialismo en «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», que mezcla ritmos tradicionales como salsa, bomba y plena con el más contemporáneo reguetón, sostiene el académico.
Y su compromiso de cantar en español en una industria que históricamente ha marginalizado a las voces latinas hace que su éxito sea aún más simbólico.
Para Meléndez-Badillo, el idioma se ha convertido en «un código para referirse a una concepción más amplia y racial de los inmigrantes y la inmigración (…) una especie de idea nacionalista sobre quién puede pertenecer a Estados Unidos».
Atractivo multigeneracional
Desde el 2000, la Academia Latina de la Grabación celebra los Grammys Latinos para honrar la música en español y portugués.
Y los Grammys también tienen categorías para premiar la música latina.
Ambos espacios son importantes para garantizar representación, pero también han facilitado a los votantes de la Academia ignorar la popularidad de la música latina en el mercado general.
Este año, miembros de la Academia Latina de la Grabación podrán votar por las principales categorías de los Grammys, en un intento de diversificación.
Esto podría marcar la diferencia para Bad Bunny, pero nada está escrito en piedra, subrayó Rivera-Rideau.
Así como los votantes del Grammy han dejado de lado el hip-hop, sus pares de los Grammy Latinos han hecho lo propio con el reguetón y el trap, géneros en los cuales Bad Bunny se hizo un nombre.
Pero su último trabajo ha tocado a varias generaciones, lo que podría aumentar sus posibilidades como un álbum «más digerible», opinó Rivera-Rideau.
Camino al Supertazón
En una semana, Bad Bunny alcanzará otro hito como estrella del medio tiempo del Supertazón, uno de los espacios musicales más codiciados de Estados Unidos.
Su contratación generó polémica, con fuertes críticas de los conservadores estadounidenses que ven la elección demasiado progresista.
Meléndez-Badillo sostuvo que se trata de la apuesta de la Liga de fútbol estadounidense por globalizar su marca.
«Benito vende entradas. Benito atrae multitudes», dijo.
Bad Bunny no parece intimidarse por los señalamientos.
No sólo ironizó sobre las críticas, ensalzó el papel de la comunidad latina en Estados Unidos y recomendó a sus ciudadanos aprender español, sino que anticipó que «el 8 de febrero, el mundo bailará».
Pepsi desafía a Coca-Cola en su anuncio para el Super Bowl 2026
Pepsi volvió a encender la histórica rivalidad con Coca-Cola tras el lanzamiento de un video publicitario que retoma el clásico “Pepsi Challenge” y pone en el centro de la narrativa a uno de los íconos más reconocibles de su competidor: los osos polares.
Bajo el eslogan “El desafío terminó, el ganador está decidido: la elección es Pepsi”, el anuncio comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde rápidamente generó conversación. Varias cuentas en redes sociales destacaron que el spot, realizado con animación CGI, muestra a los osos polares —emblemáticos de Coca-Cola— descubriendo que prefieren Pepsi, en un giro simbólico dentro de la llamada “guerra de las bebidas”.
De acuerdo con la información difundida en una nota publicitaria en Instagram, el comercial corresponde a la campaña de Pepsi para el Super Bowl 2026 y lleva por título “The Choice”. En el anuncio, uno de los osos polares se somete a una prueba de sabor a ciegas y, de manera sorpresiva, elige Pepsi Zero Sugar por encima de Coke Zero Sugar, una escena que busca subvertir la imagen tradicional asociada a la marca rival.
El spot de 30 segundos fue dirigido por el cineasta ganador del Óscar Taika Waititi, quien además aparece en el comercial interpretando a un terapeuta que acompaña al oso polar durante una crisis existencial tras su elección. La pieza combina humor y nostalgia, apoyándose en la canción “I Want to Break Free” de Queen, para reforzar el mensaje de preferencia de sabor y revitalizar un concepto publicitario que marcó época.
Según la descripción oficial, el anuncio no funciona como una acción aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de Pepsi para reavivar la rivalidad con Coca-Cola en el mayor escaparate publicitario del año. La campaña apuesta por el uso de referentes de la cultura pop, activaciones en redes sociales y un tratamiento lúdico de una de las mascotas más reconocidas de Coca-Cola, con el objetivo de reposicionar la conversación en torno a la elección de bebidas cola.
Muere a los 71 años la actriz Catherine O’Hara, protagonista en ‘Mi Pobre Angelito’
Catherine O’Hara, nacida en Canadá, murió en su casa de Los Ángeles «tras una breve enfermedad», según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. Hasta el momento no han trascendido más detalles.
La carrera de O’Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en «Schitt’s Creek». Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches «SCTV», que impulsaría las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.
Su dramática actuación en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.