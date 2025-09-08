Dispositivo de seguridad por partido entre La Selecta y Surinam iniciará a las 9 am

Durante las últimas horas, cuatro conductores en estado de ebriedad fueron sacados de las calles mediante controles en las carreteras a nivel nacional, por parte de las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

Según reportes de las autoridades, son cuatro conductores los detenidos por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, en diversos puntos del país.

Uno de ellos es Juan Ramón Romero, de 38 años, quien conducía una motocicleta y resultó con 231° de alcohol, mientras se desplazaba sobre la 15 Avenida Sur, Santa Ana Centro.

También, fue detenido Francisco Antonio Mejía Villalta, de 50 años, quien conducía un vehículo particular y en la prueba de alcotest resultó con 147° de alcohol, por lo que chocó contra un camión en el cantón La Esperanza, Olocuilta, La Paz Oeste.

Además, José Mauricio Paiz Rivas, de 20 años, se accidentó en un vehículo por conducir con 186° de alcohol, en el km 29 carretera antigua a Zacatecoluca, en Cuyultitan, La Paz Oeste.

Finalmente, Rubén Adenilson Laínez Lovato, de 24 años, provocó un accidente de tránsito sobre la calle Dr. Miguel Tomás Molina, en Zacatecoluca, La Paz Este, y en la prueba de alcotest dió positivo con 214°, por lo que junto al resto de capturados, será remitido por conducción peligrosa de vehículo automotor.

