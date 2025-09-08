Principal
Guatemalteco intentó ingresar al país con una fuerte cantidad de droga
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto de nacionalidad guatemalteca que intentó ingresar una fuerte cantidad de drogas a través de un punto fronterizo.
Se trata de Bryan Enrique Lobos Pérez, de 24 años, quien enfrentara a la justicia por el delito de Tráfico Ilícito Internacional
Durante el procedimiento al sujeto se le incautaron, 2,500 gramos de marihuana; 12 unidades de THC (cannabis); 20 unidades de hachís y 1 porción de cocaína
El valor total estimado de la droga incautada es de $16,900. Además, se le decomisó un vehículo, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 12 cigarrillos electrónicos.
La captura de este sujeto fue aplaudida por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien enfatizó, “No permitiremos que delincuentes vengan a nuestro país a contaminarlo y a ensuciarlo con sus drogas”
Además, destacó que la detención se ejecutó en un control vehicular con apoyo del can de nombre “Denise”, que dio varias alertas al interior del automóvil del detenido. Al revisar los compartimientos, se encontró la droga.
“Sí o sí continuaremos llevando ante la justicia a quienes insisten en seguir vendiendo veneno a los salvadoreños. Lo único que les espera es la cárcel”, ratificó el ministro Villatoro.
Principal
Estas serán calles que tendrán acceso controlado este lunes desde las 9 am
Si usted transita por las zonas aledañas al estadio Cuscatlán, tome nota porque este lunes 8 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. se desplegará un dispositivo de seguridad que controlará el paso por algunas vías.
Esta medida forma parte de las acciones preventivas y de seguridad previo al partido de la Selecta contra la selección de Surinam, a disputarse este lunes a las 6:30 p.m. donde se espera que más de 30 mil personas asistan a las instalaciones del coloso de Monserrat.
Por ello, el Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que mantendrán labores de agilización en bulevar Los Próceres, calle Antigua a Huizúcar, autopista a Comalapa y todas las calles que dirigen hacia el estadio Cuscatlán.
Sin embargo, aseguró que no se realizará ningún cierre, a menos que la acumulación de peatones lo requiera y la decisión sería momentánea, por lo que de momento las calles permanecerán con acceso controlado.
Principal
Caen más conductores ebrios en las últimas horas
Durante las últimas horas, cuatro conductores en estado de ebriedad fueron sacados de las calles mediante controles en las carreteras a nivel nacional, por parte de las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Según reportes de las autoridades, son cuatro conductores los detenidos por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, en diversos puntos del país.
Uno de ellos es Juan Ramón Romero, de 38 años, quien conducía una motocicleta y resultó con 231° de alcohol, mientras se desplazaba sobre la 15 Avenida Sur, Santa Ana Centro.
También, fue detenido Francisco Antonio Mejía Villalta, de 50 años, quien conducía un vehículo particular y en la prueba de alcotest resultó con 147° de alcohol, por lo que chocó contra un camión en el cantón La Esperanza, Olocuilta, La Paz Oeste.
Además, José Mauricio Paiz Rivas, de 20 años, se accidentó en un vehículo por conducir con 186° de alcohol, en el km 29 carretera antigua a Zacatecoluca, en Cuyultitan, La Paz Oeste.
Finalmente, Rubén Adenilson Laínez Lovato, de 24 años, provocó un accidente de tránsito sobre la calle Dr. Miguel Tomás Molina, en Zacatecoluca, La Paz Este, y en la prueba de alcotest dió positivo con 214°, por lo que junto al resto de capturados, será remitido por conducción peligrosa de vehículo automotor.
Internacionales
Refugiada ucraniana es asesinada por exconvicto en un tren de EEUU
Una joven refugiada ucraniana identificada como Iryna Zarutska de 23 años de edad, fue brutalmente asesinada mientras viajava en un tren urbano en la localdad de Charlotte, California en los Estados Unidos.
El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del transporte público, mismo que evidencia la brutalidad del ataque, ya que se puede observar cómo Iryna viajaba sentada, cuando un sujeto identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, la apuñaló despiadadamente en el cuello, causándole la muerte.
El atacante cuenta con un amplio historial delictivo, estuvo 18 veces en prisión y no tenía con boleto de viaje, asimismo, se aseguró que el ataque inició sin previo contacto ni provocación por parte de la víctima, quien fue sorprendida cuando revisaba su celular, a penas cuatro minutos después de iniciar el recorrido del tren.
Este feróz ataque ha provocado consternación entre la población estadounidense y entre los cibernautas, ya que deja en evidencia la vulnerabilidad en los espacios públicos y la creciente ola de violencia que abate al país norteamericano.