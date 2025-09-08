Internacionales
Refugiada ucraniana es asesinada por exconvicto en un tren de EEUU
Una joven refugiada ucraniana identificada como Iryna Zarutska de 23 años de edad, fue brutalmente asesinada mientras viajava en un tren urbano en la localdad de Charlotte, California en los Estados Unidos.
El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del transporte público, mismo que evidencia la brutalidad del ataque, ya que se puede observar cómo Iryna viajaba sentada, cuando un sujeto identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, la apuñaló despiadadamente en el cuello, causándole la muerte.
El atacante cuenta con un amplio historial delictivo, estuvo 18 veces en prisión y no tenía con boleto de viaje, asimismo, se aseguró que el ataque inició sin previo contacto ni provocación por parte de la víctima, quien fue sorprendida cuando revisaba su celular, a penas cuatro minutos después de iniciar el recorrido del tren.
Este feróz ataque ha provocado consternación entre la población estadounidense y entre los cibernautas, ya que deja en evidencia la vulnerabilidad en los espacios públicos y la creciente ola de violencia que abate al país norteamericano.
Internacionales
Papa León XIV declara a Carlo Acutis como el primer Santo milenial
El mundo tiene al primer Santo milenial: Carlo Acutis, canonizado por el Papa León XIV. Conocido como el “influencer de Dios” y patrono de Internet, murió a los 15 años tras crear un sitio web sobre milagros eucarísticos.
Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial; manifestó desde niño la intención de vivir en santidad en cada acción.
Integró su interés por la tecnología con el servicio a los demás y su relación con Dios. Es así como creo una página web en la que documentaba milagros eucarísticos.
A Acutis se le atribuyen dos milagros, la curación en 2010 de un niño de 6 años en Brasil que no dejaba de vomitar. Mientras que, en Costa Rica, sanó a una niña que sufrió un accidente en bicicleta.
Junto a Acutis, el santo padre también canonizó a Pier Giorgio Frassati. El Papa León XIV, leyendo la fórmula en latín, los proclamó oficialmente santos a estos dos jóvenes que, con estilos de vida distintos, pero con un mismo amor por Cristo, ya eran considerados “santos de hecho” por muchos fieles.
Internacionales
Rusia inicia tratamiento medico con EnteroMix, vacuna contra el cáncer
El Gobierno de Rusia, a través de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA), anunció que la vacuna EnteroMix contra el cáncer completó tres años de ensayos preclínicos, mostrando una reducción del crecimiento tumoral de hasta un 80 % y un aumento en la supervivencia de los pacientes.
La vacuna, elaborada a partir de enterovirus modificados no patógenos, activa la respuesta inmunológica del organismo contra las células malignas. Según las autoridades rusas, no se han registrado efectos adversos graves en las pruebas realizadas.
En una primera etapa, se prevé su aplicación en casos de cáncer colorrectal, con planes de extender su uso a glioblastomas y melanomas. Actualmente se realizan los primeros ensayos clínicos en humanos, con 48 voluntarios.
El tratamiento será gratuito en Rusia, mientras que en otros países podría tener un costo aproximado de 3,000 dólares por dosis.
Internacionales
Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas
Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.
«Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo», afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.
Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.
«Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas», agregó Dogo.
De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.
Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama.