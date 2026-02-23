Deporte, paisaje y emoción en el IRONMAN 70.3 San Salvador

La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la sanción del árbitro salvadoreño Iván Barton, luego de reunirse con autoridades del arbitraje nacional y evaluar el desempeño del colegiado en el partido entre Águila y Alianza.

El castigo contempla dos jornadas sin designación oficial, el cual forma parte del proceso disciplinario interno establecido por la estructura arbitral federativa.

El Comité Ejecutivo también instruyó a reforzar evaluaciones técnicas y criterios disciplinarios para fortalecer la toma de decisiones en futuros encuentros oficiales.

Durante el encuentro entre Águila y Alianza, Barton expulsó al arquero aguilucho Jairo Guardado en una jugada ocurrida en el minuto 31 cuando disputaba un balón con el delantero aliancista Gustavo Moura.

Según las imágenes, Guardado estira el pie para despejar el balón e impacta con el brasileño quien cae al césped, momento en el que el árbitro central corre con tarjeta roja en mano y expulsa al guardameta.

El encuentro se decantó a favor de Alianza, quien aprovechó la ventaja numérica y goleó al equipo migueleño por 0-3 en el Estadio Cuscatlán.

La decisión provocó reclamos inmediatos del plantel de Águila y abrió un fuerte debate arbitral entre aficionados y analistas deportivos.

