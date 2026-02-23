Internacionales -deportes
Messi estalla contra el arbitraje en la goleada recibida ante el LAFC
El futbolista argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF, mostró su enojo tras caer 3-0 ante Los Angeles FC en la Major League Soccer 2026.
Al finalizar el encuentro, Messi se dirigió directamente hacia el árbitro canadiense Pierre-Luc Lauzière para reclamar decisiones que consideró determinantes en el desarrollo del partido.
Las imágenes del argentino reclamando al central se viralizaron rápidamente y generaron amplio debate en redes sociales.
Durante varios pasajes del encuentro, el argentino recibió fuertes entradas y reclamó infracciones que no fueron sancionadas, situación que incrementó su molestia con el criterio arbitral.
También el uruguayo Luis Suárez protestó algunas decisiones, en un compromiso que se tornó físico y con constantes interrupciones en la mitad del campo.
Tras el pitazo final, Suárez intervino para contener a su compañero y evitar que el reclamo escalara a una posible sanción disciplinaria.
Inter Miami arranca la MLS 2026 con una dura derrota y con su máxima figura en el centro de la polémica. Messi dejó claro que la competitividad sigue intacta.
El Barcelona vuelve a liderar LaLiga tras vencer 3-0 al Levante
El Barcelona goleó 3-0 a un Levante amenazado por el descenso y quedó como líder de LaLiga española de fútbol, gracias a los tantos de Marc Bernal, Frenkie De Jong y el suplente Fermín López.
El campeón de la temporada pasada suma 61 puntos en 25 partidos, uno más que el Real Madrid, tras la derrota de su rival ante el Osasuna el sábado.
El Barça había caído al segundo puesto tras la derrota por 2-1 ante el Girona la semana pasada, pero el domingo se aseguró de que el tropiezo del Real no fuera en vano y apenas sufrió ante un Levante que es penúltimo con 18 puntos.
El Levante creó peligro en el primer minuto, pero el disparo de Carlos Álvarez fue débil y fue atrapado cómodamente por el portero Joan García.
El Barcelona respondió rápidamente. En el minuto 4, Eric García se internó por la izquierda y envió un centro raso al área, donde Bernal, de 18 años, se deslizó para rematar a bocajarro.
«Creo que hemos conseguido controlar el partido de forma eficaz y lo hemos hecho muy bien en todos los aspectos», dijo Bernal a Movistar Plus.
«Estoy muy contento con los tres puntos y por haber ayudado al equipo con un gol. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al principio, pero mi gol nos ayudó a tranquilizarnos y a ganar confianza».
Robert Lewandowski desperdició un rebote poco después, mientras que el Levante estuvo a punto de empatar en el minuto 14, cuando Iván Romero habilitó a Jon Ander Olasagasti en un contraataque, pero García realizó una gran parada en el uno contra uno.
De Jong aumentó la ventaja en el minuto 32, apareciendo sin marca para rematar un centro de Joao Cancelo desde la izquierda.
El Barcelona dominó la posesión tras el descanso, pero al principio le faltó precisión. Lewandowski y Raphinha fallaron ocasiones claras, y el portero del Levante, Mathew Ryan, detuvo un disparo de Jules Koundé con una gran parada.
López sentenció el partido en el minuto 81, con un disparo con la izquierda desde el borde del área que entró por el poste, completando así una tarde espectacular del Barcelona.
Ryan evitó que el marcador más abultado en el tiempo añadido, con dos paradas consecutivas que frustraron un remate de cabeza de Raphinha y otro de López a bocajarro.
Real Madrid cede ante la intensidad de Osasuna, primera derrota en Liga de la era Arbeloa
Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.
A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.
La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del equipo merengue, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las derrotas de los azulgrana ante Real Sociedad y Girona.
El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38′), y que fue decretado tras revisión del VAR.
El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73′).
Fue el quinto gol de los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.
Pero Osasuna no se conformó con el punto, y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90′).
«Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho, en segunda división marqué algún gol así y cuando he visto venir al defensa sabía que se iba a tirar al suelo y he tenido la sangre fría para recortarle y poder meter el gol», explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.
El que sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.
El conjunto navarro sumó tres puntos que le acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en Liga en 15 años.
El Barça recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.
También este sábado, el Real Betis (5º) del DT chileno Manuel Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano más temprano el sábado, quedando a tres puntos del Atlético de Madrid.
El equipo de Diego Simeone recibe al Espanyol este sábado con la intención de resarcirse tras la derrota por 3-0 del pasado fin de semana a manos del Rayo.
El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS
Dos días antes del inicio de la liga norteamericana (MLS), el Columbus Crew anunció el jueves la contratación del exinternacional portugués André Gomes.
El volante, de 32 años, se incorpora libre a la franquicia de Ohio tras desvincularse del Lille, con el que apenas tenía minutos en el actual campeonato francés.
Su contrato con Columbus, campeón de la MLS en 2020 y 2023, se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para alargarlo toda la campaña 2027-2028.
«André es un jugador que posee unas habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas al más alto nivel del fútbol europeo», resaltó Issa Tall, mánager general de Columbus Crew, en el anuncio.
«La experiencia, el liderazgo y la profesionalidad de André reforzarán nuestro mediocampo y tendrán un impacto en toda nuestra plantilla», auguró.
Columbus, cuya mayor figura es el punta uruguayo Diego Rossi, trata de recuperar el protagonismo perdido tras la marcha del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, gran artífice del título ganado en 2023.
Tras una decepcionante segunda etapa en Lille, Gomes intentará aportar la experiencia acumulada en una carrera en la que también transitó por el Benfica, Valencia, Barcelona y Everton.
Con la selección portuguesa disputó 29 partidos y fue parte del plantel campeón de la Eurocopa de 2016.