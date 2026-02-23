Dan la bienvenida a 7,000 becados de la zona oriental

Jóvenes de todas las comunidades de la zona oriental y paracentral del país, se concentraron este domingo en San Miguel, para participar de una jornada de la Generación que Florece, quienes ahora son becados por la Dirección de Integración del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante el evento realizado en el gimnasio de Fusalmo en la ciudad migueleña, también se le dió la bienvenida a 7,000 becados para distintas carreras en diferentes universidades de la zona oriental del país, quienes ya están haciendo realidad su sueño de prepararse profesionalmente.

«La gran mayoría de los jóvenes estaban ansiosos de tener una oportunidad como esta, porque no la tuvieron nunca, siempre con un viejo sistema arcaico y mediocre, de brindar becas a quienes sacaban altísimas notas o que podían ingresar a la -Universidad- Nacional o que los papás podían pagar sus estudios. Solamente del 1 al 3% ingresaban a las universidades», dijo Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.

Durante la jornada, los becados participaron en dinámicas, concursos, así como también se proyectaron testimonios del impacto que ha causado este programa de becas en muchos jóvenes que hace un poco más de un año, no sabían que les deparaba el futuro en materia profesional, pero que ahora ya están estudiando una carrera en la universidad.

En este evento, el presidente de la Dirección de Integración anunció que se está haciendo la gestión de un préstamo por $300 millones con el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) para darle solidez al programa durante los próximos 10 años.

«Queremos que todos los chicos estudien algo en las universidades, en las escuelas técnicas o cursos vocacionales. Ver plasmada esta realidad es tremendamente importante y ver este cambio y transformación que otros en el mundo entienden, y se hizo con la participación del pueblo que es lo más difícil de lograr», remarcó Gutman.

En esta bienvenida, se animó a los jóvenes becados para enfrentar sus estudios con la mejor actitud y carácter para no desmayar en el proceso de formación profesional. Además, se les brindó nuevos lineamientos, en el sentido que cada becado deberá llevar a cabo tres proyectos sociales por semestre con la finalidad de vincular a los nuevos profesionales con las realidades de las comunidades.

En el evento se resaltó la participación de jóvenes becados provenientes de las islas Zacatillo y Meanguera del Golfo, en La Unión; así como de la isla La Pirraya, en Usulután, cuyas comunidades están alejadas de las ciudades, y de dónde, en el pasado ha imposible que un bachiller continuará su formación universitaria.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...