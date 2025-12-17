Principal
CST realiza última sesión de trabajo del año
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que este 17 de diciembre se llevará a cabo la última sesión del año del Consejo Superior del Trabajo, en la que se firmarán propuestas que serán presentadas al Presidente de la República, acompañadas de una declaratoria de compromiso entre los distintos sectores que integran el organismo.
El funcionario destacó que el diálogo social tripartito continúa fortaleciéndose, subrayando como un hecho histórico que las reuniones se desarrollen en espacios representativos tanto de empleadores como de trabajadores, lo que, según indicó, promueve la unidad y la construcción de consensos en beneficio del país.
Castro resaltó además que el Consejo Superior del Trabajo marca un hecho sin precedentes en la historia laboral nacional, al sesionar por primera vez en espacios que representan a los tres sectores: gobierno, empleadores y trabajadores.
En ese contexto, anunció que la próxima sesión del Consejo Superior del Trabajo se desarrollará en la sede de un sindicato, como un reconocimiento directo a la clase trabajadora del país y a su papel fundamental dentro del diálogo social.
El Salvador asume nuevo período para la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la II Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2025, realizada en la Ciudad de Guatemala, un espacio de diálogo y coordinación política que reafirma el compromiso de El Salvador, Guatemala y Honduras con el desarrollo de las comunidades de la Región Trifinio.
Durante la reunión se presentaron los avances técnicos y financieros, así como los principales logros del período 2022–2025, ratificando el compromiso conjunto de los tres países de continuar trabajando de manera coordinada en favor del bienestar y el progreso integral de la población de este territorio.
En el marco de esta sesión ordinaria, los Estados miembros acordaron la designación de El Salvador para asumir la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET) del Plan Trifinio por un período de cuatro años, en apego a los principios de rotación, corresponsabilidad e integración regional que caracterizan a este mecanismo trinacional, como organismo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Para este nuevo período, El Salvador ejercerá la Secretaría Ejecutiva Trinacional a través del Jorge Urbina DENPT, quien asume el liderazgo con el compromiso de dar continuidad a los procesos estratégicos impulsados por la CTPT, fortalecer la cooperación trinacional y consolidar los avances alcanzados en beneficio de la Región Trifinio.
La designación de El Salvador para asumir la SET representa una oportunidad institucional, orientada a profundizar la cooperación entre El Salvador, Guatemala y Honduras, promover una gobernanza compartida y continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo integral, la resiliencia territorial y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.
La jornada contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera; la designada presidencial de la República de Honduras, Doris Gutiérrez, quien participó de manera virtual; la directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Figueroa; así como la Secretaria Ejecutiva Trinacional saliente, Liseth Hernández.
Ambiente caluroso y probabilidades de lluvias predominan este miércoles
Este miércoles se espera un ambiente caluroso durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias en distintas zonas del territorio nacional.
Para horas de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad y la presencia de algunas lluvias en la cadena montañosa norte, las cuales podrían extenderse hacia la franja volcánica, con mayor énfasis en sectores del centro y occidente del país.
Durante la noche, las lluvias continuarán principalmente en la zona norte, así como en algunos puntos del centro y occidente.
El viento se mantendrá variable, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 kilómetros por hora.
Presidente Nayib Bukele inaugura inicio de obras de AirCity
El Presidente de la República, Nayib Bukele, colocará la primera piedra de #AirCity, el nuevo hub logístico aeroportuario que busca fortalecer la conexión de El Salvador con el mundo y consolidar al país como un punto estratégico para el comercio y la logística internacional.
El proyecto AirCity está diseñado para potenciar el desarrollo económico, atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de empleo, aprovechando la ubicación estratégica del Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su apuesta por la modernización de la infraestructura aeroportuaria y el posicionamiento del país como un referente logístico en la región.