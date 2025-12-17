El Salvador asume nuevo período para la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la II Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2025, realizada en la Ciudad de Guatemala, un espacio de diálogo y coordinación política que reafirma el compromiso de El Salvador, Guatemala y Honduras con el desarrollo de las comunidades de la Región Trifinio.

Durante la reunión se presentaron los avances técnicos y financieros, así como los principales logros del período 2022–2025, ratificando el compromiso conjunto de los tres países de continuar trabajando de manera coordinada en favor del bienestar y el progreso integral de la población de este territorio.

En el marco de esta sesión ordinaria, los Estados miembros acordaron la designación de El Salvador para asumir la Secretaría Ejecutiva Trinacional (SET) del Plan Trifinio por un período de cuatro años, en apego a los principios de rotación, corresponsabilidad e integración regional que caracterizan a este mecanismo trinacional, como organismo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Para este nuevo período, El Salvador ejercerá la Secretaría Ejecutiva Trinacional a través del Jorge Urbina DENPT, quien asume el liderazgo con el compromiso de dar continuidad a los procesos estratégicos impulsados por la CTPT, fortalecer la cooperación trinacional y consolidar los avances alcanzados en beneficio de la Región Trifinio.

La designación de El Salvador para asumir la SET representa una oportunidad institucional, orientada a profundizar la cooperación entre El Salvador, Guatemala y Honduras, promover una gobernanza compartida y continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo integral, la resiliencia territorial y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

La jornada contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera; la designada presidencial de la República de Honduras, Doris Gutiérrez, quien participó de manera virtual; la directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Figueroa; así como la Secretaria Ejecutiva Trinacional saliente, Liseth Hernández.

