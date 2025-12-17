Internacionales -deportes
El Salvador participó en la votación por el premio “The Best” de la FIFA
Ayer se desarrolló la gala de los premios “The Best”, entregados por la FIFA y dónde los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones nacionales otorgan sus votos.
En el caso de El Salvador, votaron en la rama masculina Julio Sibrián y Hernán Darío Gómez, mientras que en femenino lo hicieron Éric Acuña y Brenda Cerén.
En la categoría de mejor jugador, Sibrián votó por Ousmane Dembélé, mientras que “Bolillo” respaldó a Lamine Yamal, Acuña votó por Chloe Kelly, y Cerén por Mariona Caldentey.
En la categoría de mejor entrenador, Sibrián y Gómez coincidieron en su voto por Luis Enrique, Acuña y Cerén también coincidieron con Sonia Bompastor.
Kylian Mbappé le gana al PSG en tribunales y esta es la millonaria suma que le deben pagar
La justicia laboral francesa ha dado la razón al actual delantero del Real Madrid en su pugna financiera contra su antiguo equipo. La resolución, emitida este martes, pone fin a meses de especulaciones y batallas administrativas sobre los pagos que el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi había retenido.
El fallo del Consejo de Prud’hommes establece que los montos adeudados corresponden a salarios devengados y primas que estaban estipuladas en el contrato del futbolista y que no fueron liquidadas tras su salida hacia el fútbol español.
La disputa se originó cuando el PSG decidió congelar ciertos pagos, argumentando la existencia de un “acuerdo de caballeros” en el que el jugador supuestamente renunciaba a ciertas bonificaciones si se marchaba libre. Sin embargo, el tribunal ha considerado que:
Validez Contractual: Las obligaciones firmadas en el contrato prevalecen sobre acuerdos verbales no formalizados.
Impago Salarial: La retención de sueldos y primas de fidelidad carecía de base legal suficiente bajo la normativa laboral francesa.
Monto Total: La cifra de 61 millones de euros incluye tanto los salarios brutos pendientes como las bonificaciones que el jugador reclamaba desde su desvinculación oficial el pasado verano.
Un revés para la directiva de Al-Khelaïfi
Esta sentencia representa una derrota significativa para la estrategia legal del PSG, que ya había recibido advertencias previas por parte de los comités de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Aunque el club aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, el fallo de Prud’hommes otorga a Mbappé una victoria contundente en el terreno judicial.
Para el astro francés, este veredicto reafirma su postura de que los contratos deben cumplirse íntegramente, cerrando así uno de los capítulos más tensos de su carrera fuera de los terrenos de juego.
FIFA entregará el premio The Best este martes
El premio The Best de la FIFA se entregará el martes a las 17h00 GMT en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.
Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.
Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).
Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un «panel de expertos» reunido por la FIFA.
En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.
Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).
En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.
Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.
Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.
Príncipe árabe muestra interés en comprar el Barcelona
En un avance importante, parece que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, se ha mostrado interesado en comprar una participación en Barcelona. Según Francois Gallardo, estaría dispuesto a hacer una oferta de 10,000 millones de euros para comprar el Barcelona.
Esto estará en línea con la estrategia de Arabia Saudita de incursionar más en el deporte, ya sea a través de inversión directa o a través del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF).
Gallardo recuerda que el Barcelona tiene una deuda de más de 2,500 millones de euros que será difícil de saldar.
Teniendo esto en cuenta, el príncipe heredero saudí está dispuesto a hacer una oferta de 10,000 millones de euros para comprar el equipo catalán, lo que teóricamente le otorgaría el control total del club.
Sin embargo, un acuerdo así no es posible, al menos para clubes como el Barcelona y el Real Madrid, que están gestionados por socios, y como propiedad de los socios, no permitirían que el club fuera adquirido por una entidad extranjera. Esto también lo destacan analistas españoles.
No obstante, el Fondo de Inversión de Arabia Saudita técnicamente puede invertir en Barcelona si el club separa su división de entretenimiento.
La noticia se ha viralizado, pero por ahora no existe confirmación oficial ni de Barcelona y del entorno de Mohamed bin Salman quien es el príncipe de heredero de Arabia Saudi y una de las figuras políticas y económicas más influyentes del mundo.