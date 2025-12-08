Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros detenidos con $38.9 millones de cocaína

A 10 años de cárcel fueron condenados seis extranjeros detenidos por la Marina Nacional, con un cargamento de 1,551 kg de cocaína en aguas internacionales.

La pena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador a los ecuatorianos Manuel Enrique de la Rosa González, Carlos Alfredo Catato Malave y Junior Alexander Lucas Mero. También fueron encontrados responsables los mexicanos Félix José Rosales García, Fermín Cortez Leiva y Abel Ramos Meza.

Los narcotraficantes fueron ubicados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 920 millas náuticas de la costa salvadoreña (1,704 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

El equipo de la FTNT los ubicó en el trayecto que habían iniciado con la droga en las costas ecuatorianas con la pretensión de llegar a Guatemala, México y finalizar en Estados Unidos.

El procedimiento de incautación comienza cuando se ubica una lancha ecuatoriana trasladando la cocaína, una hora después la Fuerza Naval detectó una segunda embarcación a 950 millas náuticas, en la que viajaban tres ciudadanos mexicanos, quienes según las autoridades se encargarían de abastecer a la tripulación ecuatoriana con combustible y alimentos.

En el juicio la Fiscalía expuso que el 12 de octubre de 2024, los imputados fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza Naval a eso de las 11:00 de la mañana. En la experticia de peso y prueba de campo, expertos antinarcóticos dictaminaron que la droga estaba valuada en $38,992,140.

El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía General informó que esa droga decomisada fue destruida en el predio de Changallo, en Ilopango.

