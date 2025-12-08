Internacionales
Trump anuncia que prohibirá a los estados regular inteligencia artificial
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal.
«Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial» en todo el mundo, publicó Trump en su red Truth Social.
Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) enfrentan una intensa oposición política y legal.
Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.
Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de la tecnología.
«Estamos superando a TODOS LOS PAÍSES en este momento en la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos actores negativos, involucrados en las REGLAS y el PROCESO DE APROBACIÓN», escribió Trump en su publicación.
« »¡NO PUEDE HABER DUDA SOBRE ESTO! ¡LA IA SERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA! Estaré emitiendo una Orden Ejecutiva de UNA REGLA (para todo el país, ndlr) esta semana», advirtió.
Los sondeos indican que la preocupación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral está creciendo, en especial entre los jóvenes, que temen que las oportunidades de trabajo vayan a reducirse.
Trump habría creado ya un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado a denunciar ante la justicia las leyes estatales sobre IA, según un borrador de esa orden presidencial revelado el mes pasado por el sitio web The Hill.
Ante las restricciones de algunos estados, Trump estudia limitarles el acceso a fondos federales para desarrollar el acceso a internet de banda ancha.
La idea de cortar la iniciativa de los estados es alentada por el consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, David Sacks, con el apoyo de los mayores actores del sector, como el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.
«La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que Estados Unidos avance en la tecnología de inteligencia artificial lo más rápido posible», dijo Huang a periodistas durante una audiencia en el Congreso estadounidense la semana pasada.
Los líderes de la industria se quejan de que hay más de 1.000 proyectos de ley sobre la IA actualmente en los Congresos estatales.
Internacionales
En pleno desfile captan disparos contra el alcalde de Masagua, Guatemala
Usuarios de redes sociales han viralizado nuevos videos en los que se captan más elementos del atentado que sufrió el alcalde de Masagua, Guatemala, Nelson Marroquín.
En uno de los más recientes videos se escuchan detonaciones de proyectiles que supuestamente habrían sido disparados contra el edil.
En el mencionado video se escucharon tres detonaciones y se logra identificar a un sujeto que se esconde algo y escapa de la escena.
Fernanda Arriola Marroquín, esposa del edil, publicó un comunicado en su perfil de X tras el atentado donde falleció su marido.
“Estoy segura de que Dios hará justicia, porque ante la justicia divina nadie se puede esconder”, escribió.
Internacionales
Viralizan videos de cómo se vivió el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió Japón
Usuarios de redes sociales viralizaron imágenes de cómo vivieron el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió este lunes a Japón.
La agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.
En uno de los videos se observa a un camión de tres toneladas estacionado en la calle cuando comienza el sismo que lo sacude de un lado a otro.
En otro de los videos se observa a una japonesa recibiendo la alerta de terremoto en su teléfono celular, la chica muestra el dispositivo con la advertencia e inmediatamente evacua el edificio.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.
Internacionales
Incendio de un club nocturno en India deja 25 muertos
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.