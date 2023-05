Christian Nodal comenzó un doloroso tratamiento para retirarse los tatuajes del rostro

Amber Heard parece estar disfrutando de la nueva vida que está haciendo juntoa su hija de dos años en Madrid, España, después de la polémica mediática que significó su juicio contra Johnny Depp hace un año.

En los últimos días, los paparazzis la han captado relajándose cerca de la nueva casa que adquirió en la ciudad europea. La última vez fue vista saliendo del Museo Sorolla, ubicado en el centro de Madrid y no muy lejos de su nueva residencia.

Fue fotografiada sonriente mientras firmaba autógrafos a los fans que la reconocían. Se lució ataviada con un glamuroso look boho chic, compuesto por un enorme sombrero de ala para el sol, un vestido midi negro sin mangas y de corte holgado, así como sandalias de plataforma y un bolso negro.

Lució su belleza con maquillaje que la hizo ver joven y renovada, labial nude, ligero rimel negro y una base que le dio efecto de porcelana a su piel, mientras su cabello rubio se mostró peinado con delgadas tranzas y mechones lacios sobre la espalda.

Después de haber perdido el juicio por difamación ante Johnny Depp, Amber Heard se mudó a Madrid con su hija de dos años, Oonagh Paige.

Una amiga cercana a la actriz confirmó su mudanza durante una entrevista con el Daily Mail con el objetivo de estar fuera de la atención mediática y poder criar a su hija en paz.

“Ella es bilingüe y está feliz de estar allí, criando a su hija lejos de todo el ruido. No creo que tenga prisa por volver a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado”.

Antes de partir, Amber vendió su mansión en Yucca Valley, California, por $1.1 millón de dólares.

Su nueva vida no comenzó sólo con su mudanza, sino que la actriz tendrá otra oportunidad en el cine regresando como Mera en la segunda parte de Aquaman and the Lost Kingdom, la cual se estrenará el 20 de diciembre de este año.

Johnny Depp también rehace su vida

Mientras Amber Heard rehace su vida con Oonagh Paige e intenta mantenerse fuera del ojo público, se dio a conocer que Johnny Depp está haciendo su regreso a Hollywood a lo grande y está retomando sus empleos como modelo.

Según los informes, el actor renovó su contrato con Dior para ser la imagen de la línea de perfumes masculinos Dior Sauvage por $20 millones de dólares, durante tres años.

Variety reportó que Depp recibirá el doble que Robert Pattinson por su colaboración para Dior Homme. Asimismo, este pago superará contratos de celebridades masculinas que colaboraron con otras marcas de lujo para su publicidad, como Brad Pitt que cobró $7 millones por promover Chanel No. 5 y Chris Pine que cobró $4 millones por tres años para hacer publicidad para Armani.

