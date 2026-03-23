Principal
Brindan asistencia médica a adultos mayores en Cuscatlán
Adultos mayores del distrito de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán Norte, fueron beneficiados con una jornada de atención médica brindada por el personal de la unidad de salud del distrito en coordinación con la municipalidad.
El objetivo era llevar asistencia a un punto donde pueda llegar la mayoría de personas de la tercera edad en el área urbana. Muchos de ellos pudieron acceder a consulta y medicina gratuita, informó la alcaldía.
«Fue una jornada dedicada para su bienestar, cuidado y prevención», añadió.
La alcaldía indicó que en el marco del programa Integrando Abuelos, impulsado por la Dirección de Integración, junto con la alcaldía, recientemente acompañó a adultos mayores del cantón El Carmen y El Espino, de San Pedro Perulapán, a un recorrido por el Museo Nacional de Antropología (MUNA), en San Salvador.
Destacaron que se trató de un día de anécdotas, cultura y mucha alegría, experiencias que muchas veces no tienen la oportunidad de vivir en esta etapa de la vida debido a diferentes circunstancias que ahora pueden compartir.
Principal
El Fovial apuesta por la seguridad vial y pavimentar las calles rurales del país
El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutará este año un presupuesto de $220 millones que serán destinados principalmente al mantenimiento vial, la mejora de caminos rurales y la implementación de medidas que fortalezcan la seguridad vial en todo el territorio salvadoreño.
Según detalló recientemente el director ejecutivo de Fovial, Alexánder Beltrán, en la entrevista A:M de canal 10, los recursos fueron ratificados por el Ministerio de Hacienda y permitirán sostener programas estratégicos orientados a la rehabilitación de carreteras, nueva infraestructura vial y señalización.
«El Ministerio de Hacienda nos ha ratificado y nos ha asignado $220 millones para el presente año, los cuales vamos a distribuir en distintos programas; principalmente vamos a seguirle apostando al tema del mantenimiento vial», afirmó.
Una de las prioridades del plan anual será la intervención de calles de tierra y rutas rurales, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde todavía persisten tramos con dificultades de acceso.
Del total asignado, el Fovial destinará $30 millones para la mejora de vías rurales, con la finalidad de facilitar la conectividad y avanzar en su progresiva pavimentación.
«No solo es el tema de la conformación de las calles, también es importante ir haciendo mejoras progresivas, es decir, en estos mismos tramos de carretera ir colocando pequeños tramos de pavimento en las zonas de pendientes, zonas de curvas difíciles, así que estos $30 millones incluyen no solo el mantenimiento, sino el desarrollo de pequeñas obras», explicó Beltrán.
Otro eje clave del presupuesto será la seguridad vial con énfasis en restauración de señalización debido al desgaste causado por el tiempo, el tráfico y accidentes de tránsito.
«Nos vamos a concentrar muchísimo en reavivar esta señalización, esta pintura que en muchos tramos de carretera se ha perdido […], vamos a apostarle muy fuertemente a realizar esto a escala nacional», indicó.
El refuerzo pretende disminuir riesgos en la circulación, mejorar la visibilidad nocturna y reducir la probabilidad de accidentes.
El Fovial programó $60 millones para mantenimiento vial, lo que incluye trabajos de bacheo, colocación de carpetas asfálticas, mejoramiento de infraestructura y atención a emergencias en más de 7,000 kilómetros de carreteras.
Además tiene prevista la rehabilitación de la carretera Troncal del Norte, una de las rutas más transitadas para conectar la zona norte del país.
Beltrán confirmó una inversión superior a $16 millones para puentes y obras de paso, entre ellos, el puente de La Gallina y El Rebalse, ambos ubicados en San Miguel, así como el puente San Antonio Silva, localizado entre La Unión y el municipio migueleño.
Asimismo están incluidos otros del oriente del país, como Huizcoyol, Miraflores y El Sarzal, ubicados en la carretera Panamericana, en San Miguel.
En la zona paracentral, el Fovial prevé intervenir el puente Titihuapa, en San Vicente.
El funcionario aseguró que este año planean avanzar con importantes obras viales para mejorar la movilidad y la seguridad de la población en las distintas rutas del país.
Internacionales
Trump pospone ataques contra Irán tras conversaciones «muy buenas» con Teherán
El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos. Sin embargo, desde Teherán, varios medios negaron que hubiera conversaciones con el país norteamericano.
«No hay conversaciones entre Teherán y Washington», señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento «de reducir los precios de la energía», agregó.
Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.
En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido «conversaciones muy buenas y productivas» con Irán para «una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio».
Estas conversaciones «continuarán a lo largo de la semana», afirmó Trump.
A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar «cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días».
El anuncio llegó horas antes de que expirara el ultimátum lanzado el sábado por el mismo Trump, que amenazó con «aniquilar» las centrales eléctricas de Irán si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz.
Este paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, lleva de facto cerrado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
Lejos de amilanarse, Teherán amenazó con minar «las vías de acceso y las líneas de comunicación» en el Golfo y con atacar «todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos» en la zona.
En la prensa estatal iraní aparecían el lunes listas de posibles infraestructuras, como las plantas de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.
«¡Despídanse de la electricidad!», afirmaba una infografía de la agencia Mehr con posibles blancos en Arabia Saudita y otros países vecinos.
El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes que la guerra podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas.
Según las estimaciones de la AIE, el mundo ha perdido cada día 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.
El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar ese paso.
«Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección», avisó Birol.
En este contexto, China anunció que limitará la subida del precio de los carburantes y Grecia puso en marcha subvenciones por un total de 300 millones de euros para combustibles y fertilizantes.
Suecia también dijo que reducirá temporalmente las tasas a la gasolina y al gasóleo a partir del 1 de mayo, hasta final de septiembre.
Ciencia
La Tierra acumula un calor récord en 2025, según la ONU
La cantidad de calor acumulado por la Tierra alcanzó un nivel récord en 2025, con posibles consecuencias durante cientos, e incluso miles de años, advirtió el lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU.
«El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos clave han superado el umbral de alarma», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo de la publicación del informe anual sobre el estado del clima de la OMM.
Por primera vez, este informe incorpora entre los principales indicadores climáticos el desequilibrio energético de la Tierra, que da cuenta de la rapidez con la que la energía entra y sale del sistema del planeta.
En un clima estable, la cantidad de energía solar entrante es aproximadamente igual a la cantidad de energía saliente. Pero este equilibrio se rompe por el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso), que provocan un calentamiento continuo de la atmósfera y del océano, así como el deshielo de los glaciares.
El desequilibrio se acentuó desde el inicio de los registros de observación en 1960 y, en particular, durante los últimos 20 años, hasta alcanzar «un nuevo récord en 2025», señaló la OMM.
«La actividad humana está trastocando cada vez más el equilibrio natural y sufriremos las consecuencias durante cientos y miles de años», indicó la Secretaria General de la OMM, la argentina Celeste Saulo.
En su informe, la OMM confirma que el periodo entre 2015 y 2025 marca los 11 años más cálidos jamás registrados, y que el año 2025 ocupa el segundo o tercer lugar, con una temperatura aproximadamente 1,43 °C superior al promedio del período 1850-1900.
El año 2024, que comenzó bajo la influencia de un potente episodio de El Niño, sigue siendo el año más cálido jamás observado, subraya nuevamente la organización.
«Los fenómenos extremos ocurridos en todo el mundo, como los episodios de calor intenso, las lluvias torrenciales y los ciclones tropicales, causaron trastornos y devastación, y pusieron de relieve la vulnerabilidad de nuestras economías y sociedades interconectadas», recordó la OMM.
El calentamiento de los océanos y el deshielo provocan una elevación a largo plazo del nivel medio global del mar, que se aceleró desde que en 1993 se empezaron a realizar las mediciones por satélite. En 2025, este nivel fue casi 11 cm superior al registrado al inicio de las observaciones.
El excedente de calor se almacena en un 91% en el océano, que desempeña el papel de amortiguador frente al aumento de las temperaturas en las tierras emergidas.
Sin embargo, según la OMM, «el contenido calorífico de los océanos alcanzó un nuevo máximo histórico en 2025, y la velocidad de calentamiento de las aguas aumentó más del doble entre 1960-2005 y 2005-2025».
Al mismo tiempo, las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia perdieron ambas una masa considerable, y la extensión media anual del hielo marino del Ártico durante 2025 fue la más baja o la segunda más baja registrada en la era satelital.