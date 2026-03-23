Internacionales
Ley General del Sistema Portuario avanza en el Congreso de Guatemala
El proyecto de Ley General del Sistema Portuario Nacional sigue ganando terreno en el Congreso y genera expectativas en el sector privado por su potencial para modernizar la infraestructura marítima y desatar una ola de inversiones.
La iniciativa, que busca actualizar el marco normativo de los puertos del país, ya superó etapas clave y se acerca a su aprobación definitiva.
Según fuentes del sector, desde que la Autoridad Portuaria Nacional (APLAN) comenzó operaciones en 2023, se han registrado proyectos en trámite por US$194 millones, un crecimiento que responde directamente a la mayor certidumbre jurídica y al interés de inversionistas nacionales e internacionales. El corredor interoceánico destaca como uno de los grandes beneficiados.
Este proyecto estratégico, que conectaría el Atlántico y el Pacífico guatemalteco, podría recibir un impulso decisivo con la nueva ley, al facilitar esquemas de participación público-privada, agilizar trámites y mejorar la competitividad logística del país en la región.
Expertos consultados coinciden en que la normativa actual data de décadas atrás y limita la atracción de capital fresco. La propuesta en discusión introduce mecanismos modernos de concesión, regulación más eficiente y mayor seguridad jurídica para operadores privados, elementos clave para reducir costos logísticos y tiempos de espera en las terminales.
En el ámbito empresarial se resalta que esta ley no solo fortalecería los puertos existentes, sino que posicionaría a Guatemala como un hub logístico más competitivo frente a vecinos centroamericanos.
El avance legislativo llega en un momento clave, cuando el gobierno y el sector privado impulsan agendas de infraestructura para captar flujos de inversión extranjera directa.
El tema cobró fuerza en foros recientes organizados por cámaras empresariales y think tanks, donde se subrayó el impacto positivo esperado en empleo, comercio exterior y desarrollo regional. Mientras el Congreso define los últimos detalles, los ojos del sector logístico y de inversión están puestos en la posible sanción de la ley en las próximas sesiones.
Con este paso, Guatemala busca dejar atrás rezagos históricos en infraestructura portuaria y abrir la puerta a un nuevo ciclo de crecimiento económico impulsado por el mar.
Internacionales
China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática en Oriente Medio mientras continúe el conflicto
China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática mientras continúe el conflicto, aseguró hoy lunes Zhai Jun, enviado especial del Gobierno chino para la cuestión de Oriente Medio.
El pueblo chino valora la importancia primordial de la paz y el fundamento de la política de China sobre Oriente Medio reside en promover la reconciliación y la paz, afirmó Zhai en una rueda de prensa.
El enviado especial recordó que el conflicto ha causado ya más de 21,000 víctimas y subrayó que mientras las llamas de la guerra siguen arrasando Oriente Medio, el comercio y la economía mundiales se ven sometidos a una gran presión.
«Una vez abierta la caja de Pandora, causará enormes daños. Más combates no producirán un ganador, sino exclusivamente un sufrimiento inmenso para la gente de la región», añadió.
Como gran país responsable y amigo sincero de las naciones de la región, China mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con las partes, ayudará a reducir las tensiones, allanará el camino para un alto el fuego, construirá puentes para reiniciar el diálogo y hará esfuerzos incansables por la paz y la estabilidad en Oriente Medio, apuntó Zhai.
Internacionales
Lluvia negra y aire tóxico: Teherán enfrenta una catástrofe ambiental tras bombardeos
La capital de Irán amaneció bajo un cielo que dejó de ser gris para tornarse negro tras los bombardeos a infraestructuras de combustible, porque Teherán se ha visto envuelta en una nube tóxica que ha transformado la vida cotidiana en una emergencia sanitaria y ambiental.
Lo que cae del cielo, advierten residentes, ya no es solo lluvia, sino una mezcla de aceite y contaminantes. Los ataques contra depósitos de combustible han provocado incendios prolongados que continúan liberando densas columnas de humo.
Durante varios días las instalaciones seguían ardiendo tras los ataques, mientras una capa oscura cubría calles, viviendas y reservas de agua. Las autoridades han pedido a la población, que son más de nueve millones de personas, permanecer en sus casas, especialmente los grupos más vulnerables.
El origen de la extrema toxicidad está en el «mazut», un residuo pesado del petróleo con altos niveles de azufre que aún se utiliza en Irán debido a limitaciones industriales y sanciones. Al arder, este combustible libera partículas peligrosas que, al combinarse con la humedad, han dado lugar a precipitaciones contaminadas.
La situación se agrava por la geografía de Teherán, porque la estar rodeada de montañas, la ciudad queda atrapada bajo un fenómeno de inversión térmica que impide la dispersión de los contaminantes y como resultado se provoca una concentración de aire tóxico que permanece estancado sobre la población.
Habitantes reportan irritación en ojos y piel, dolores de cabeza y dificultades respiratorias. Organismos de emergencia han alertado incluso sobre posibles quemaduras químicas derivadas de la lluvia ácida.
La preocupación principal apunta al largo plazo porque la exposición a partículas finas y metales pesados podría incrementar enfermedades graves, desde daños pulmonares hasta cáncer.
La contaminación también se extiende a fuentes de agua y tierras agrícolas, lo que podría comprometer la cadena alimentaria en un país ya afectado por la escasez hídrica.
Mientras que, a nivel regional, los daños se amplían con derrames de petróleo en el Golfo Pérsico, afectando ecosistemas marinos y comunidades pesqueras.
Internacionales
Reportan «trágico accidente» de avión militar en sur de Colombia
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia «sufrió un trágico accidente» mientras despegaba de la terminal de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), cuando transportaba tropas de la fuerza pública, informó hoy lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El ministro señaló en su cuenta de la red social X que «aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro». Sin embargo, expresó sus «más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial».
«Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor», señaló Sánchez tras mencionar que «se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente».
Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en la misma red social que espera que no haya muertos «en este accidente horroroso que no debió haber sucedido».
«Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados», expresó.
De acuerdo con la prensa local, en el avión Hércules iban alrededor de 110 soldados, de los cuales ya han sido rescatados hasta el momento 20 militares heridos.