El Fovial apuesta por la seguridad vial y pavimentar las calles rurales del país

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutará este año un presupuesto de $220 millones que serán destinados principalmente al mantenimiento vial, la mejora de caminos rurales y la implementación de medidas que fortalezcan la seguridad vial en todo el territorio salvadoreño.

Según detalló recientemente el director ejecutivo de Fovial, Alexánder Beltrán, en la entrevista A:M de canal 10, los recursos fueron ratificados por el Ministerio de Hacienda y permitirán sostener programas estratégicos orientados a la rehabilitación de carreteras, nueva infraestructura vial y señalización.

«El Ministerio de Hacienda nos ha ratificado y nos ha asignado $220 millones para el presente año, los cuales vamos a distribuir en distintos programas; principalmente vamos a seguirle apostando al tema del mantenimiento vial», afirmó.

Una de las prioridades del plan anual será la intervención de calles de tierra y rutas rurales, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde todavía persisten tramos con dificultades de acceso.

Del total asignado, el Fovial destinará $30 millones para la mejora de vías rurales, con la finalidad de facilitar la conectividad y avanzar en su progresiva pavimentación.

«No solo es el tema de la conformación de las calles, también es importante ir haciendo mejoras progresivas, es decir, en estos mismos tramos de carretera ir colocando pequeños tramos de pavimento en las zonas de pendientes, zonas de curvas difíciles, así que estos $30 millones incluyen no solo el mantenimiento, sino el desarrollo de pequeñas obras», explicó Beltrán.

Otro eje clave del presupuesto será la seguridad vial con énfasis en restauración de señalización debido al desgaste causado por el tiempo, el tráfico y accidentes de tránsito.

«Nos vamos a concentrar muchísimo en reavivar esta señalización, esta pintura que en muchos tramos de carretera se ha perdido […], vamos a apostarle muy fuertemente a realizar esto a escala nacional», indicó.

El refuerzo pretende disminuir riesgos en la circulación, mejorar la visibilidad nocturna y reducir la probabilidad de accidentes.

El Fovial programó $60 millones para mantenimiento vial, lo que incluye trabajos de bacheo, colocación de carpetas asfálticas, mejoramiento de infraestructura y atención a emergencias en más de 7,000 kilómetros de carreteras.

Además tiene prevista la rehabilitación de la carretera Troncal del Norte, una de las rutas más transitadas para conectar la zona norte del país.

Beltrán confirmó una inversión superior a $16 millones para puentes y obras de paso, entre ellos, el puente de La Gallina y El Rebalse, ambos ubicados en San Miguel, así como el puente San Antonio Silva, localizado entre La Unión y el municipio migueleño.

Asimismo están incluidos otros del oriente del país, como Huizcoyol, Miraflores y El Sarzal, ubicados en la carretera Panamericana, en San Miguel.

En la zona paracentral, el Fovial prevé intervenir el puente Titihuapa, en San Vicente.

El funcionario aseguró que este año planean avanzar con importantes obras viales para mejorar la movilidad y la seguridad de la población en las distintas rutas del país.

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