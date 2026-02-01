Internacionales
Asesinan a dos familiares del secretario de Educación de México
Una tía y una prima del secretario de Educación de México, Mario Delgado, fueron asesinadas en su domicilio en el estado de Colima (oeste), reportó el funcionario en la red social X.
«Mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas», aseguró Delgado, quien manifestó su «profunda consternación indignación y tristeza» por el crimen.
Situado en la costa del Pacífico, Colima tiene la mayor tasa de homicidios del país con 81,08 por cada 100.000 habitantes en 2025, según cifras oficiales.
El estado, con 731.391 habitantes, alberga al puerto de Manzanillo, uno de los mayores del país y en el cual autoridades han decomisado precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
La Fiscalía local detalló en un comunicado que el ataque contra las dos mujeres ocurrió a las 04H30 locales del sábado (10H30 GMT).
Por la tarde, tras encontrar el vehículo de los atacantes, policías se enfrentaron a tiros con un grupo de hombres armados y abatieron a tres de ellos, añadió la institución.
Dentro del domicilio frente al que se encontraba estacionado el automóvil de los agresores, agentes hallaron armas que coinciden con aquellas utilizadas en el ataque contra las familiares de Delgado, agregó la Fiscalía sin precisar el tipo de armamento.
Según el funcionario, quien despacha desde Ciudad de México, su tía se dedicaba a la venta de pasteles y comida en Colima.
Antes de ser nombrado secretario de Educación por la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado fue presidente nacional del partido oficialista Morena (2020-2024) y líder de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2018-2020).
El escándalo Epstein asesta un golpe a la princesa heredera de Noruega
La princesa heredera de Noruega, cuyo hijo será juzgado el martes por violación, se vio envuelta en otro escándalo este fin de semana después de que archivos publicados en Estados Unidos revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.
En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era «inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf».
En 2012, cuando Epstein le contó que estaba en París «buscando esposa», ella le respondió que la capital francesa es »buena para el adulterio» pero que «las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas».
Para entonces, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución a una menor. Los archivos muestran que la princesa se alojó en la casa de Epstein en Florida durante cuatro días en 2013, aunque él no estaba allí en ese momento.
Mette-Marit se refirió el sábado a su «vergonzosa» amistad con el financista caído en desgracia, quien se suicidó en 2019 en la cárcel mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores.
«Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso», declaró en un comunicado enviado a AFP por el palacio real.
La mujer de 52 años también asumió la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era.
Sin embargo, en 2011 Mette-Marit le escribió a Epstein que lo había buscado en Google, añadiendo que «no tenía muy buena pinta» sin especificar exactamente a qué se refería y terminando la frase con un emoji sonriente.
Según el palacio real, Mette-Marit interrumpió el contacto porque sentía que este intentaba explotar su relación para acceder a otras personas de su círculo.
Un momento difícil
Los mensajes casi dan la impresión de que eran amigos cercanos», afirmó el historiador y experto en realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, aunque recalcó que se desconoce el contexto en el que se escribieron.
«Esto demuestra, en cualquier caso, una falta de criterio y que todos los ‘recursos de seguridad’ que la rodeaban también fallaron».
El momento no podría ser peor para Mette-Marit. El martes, su hijo de 29 años, Marius Borg Hoiby, fruto de una relación que mantuvo antes de casarse con el príncipe heredero Haakon en 2001, será juzgado en el tribunal de distrito de Oslo.
Marius Borg Hoiby fue acusado de 38 delitos, incluyendo la violación de cuatro mujeres, así como agresión y delitos relacionados con drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.
La pareja de príncipes herederos ya ha dicho que no asistirá al juicio, que está previsto que dure siete semanas.
Dieciséis muertos y 30 heridos en dos accidentes de tráfico en Turquía
Dieciséis personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos accidentes de tráfico en una zona turística del sur de Turquía, informaron este domingo las autoridades turcas.
Un autobús que transportaba a 34 personas se salió de la carretera cerca de la ciudad de Antalya, con un saldo de nueve muertos y 25 heridos, siete de ellos en estado crítico, dijo el gobernador provincial Hulusi Sahin. No especificó si hay extranjeros entre las víctimas.
«Es una intersección donde no deberías conducir rápido, sin embargo parece que el autobús entró a alta velocidad», dijo. Añadió que la lluvia había hecho que la carretera estuviera resbaladiza.
Por otro lado siete personas murieron y cinco resultaron heridas en otro accidente en Burdur, en la autopista de Antalya a Isparta, informó la agencia de noticias DHA.
Tormenta de nieve azota el sureste de Estados Unidos mientras se extiende la ola de frío
La actual ola de frío extremo llegó una semana después de que otro frente gélido provocara más de 100 muertos y heló regiones del país poco acostumbradas a temperaturas glaciares.
La nieve castigó el sábado a Carolina del Norte (este) y algunos estados vecinos. Las autoridades pidieron a los residentes no usar las carreteras y advirtieron del riesgo que corrían las viviendas cercanas a la costa debido a la tormenta.
Carolina del Norte y Carolina del Sur, partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, así como el sur de Virginia estaban bajo alerta de tormenta invernal.
La patrulla de carreteras registró al menos 750 accidentes de tránsito en Carolina del Norte.
En Faust cayeron al menos 37 centímetros de nieve y en Gastonia un tren embistió un camión que quedó atascado en las vías, según imágenes difundidas por la policía del estado. El vehículo quedó destruido y nadie resultó herido.
Varias localidades reportaron incidentes. En Cape Carteret, los fuertes vientos hicieron que la nieve densa soplara de lado, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a advertir que viajar era «peligroso y potencialmente mortal, especialmente si quedas varado».
Al menos 1.800 vuelos fueron cancelados sábado y domingo en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte, un importante centro de operaciones de American Airlines.
Un «equipo de nieve» de 300 personas trabajaba para despejar pistas, calles, carreteras y aceras, informó el aeropuerto.
En el aeropuerto internacional de Atlanta, el más transitado del mundo, se cancelaron más de 600 vuelos, según anuncios durante la madrugada del domingo.
El NWS dijo el sábado que un frente costero que se intensifica rápidamente traerá nevadas moderadas a fuertes, vientos fuertes en las dos Carolinas.
«Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hacia el sur de Florida el domingo por la mañana», dijo el NWS, que advirtió de que en esa zona se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.
En Carolina del Sur se prevé que el mercurio caiga hasta los -9 ºC este fin de semana, cuando la temperatura media en enero es de entre 2 y 15 ºC en la zona.
En Misisipi, el gobernador Tate Reeves dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ayudó a instalar generadores en lugares críticos y las autoridades estaban abriendo 79 refugios en todo el estado.
Casi 156.000 usuarios seguían sin electricidad el domingo, en especial en los estados del sur del país, Misisipi, Tennessee y Luisiana, según el sitio de monitoreo poweroutage.us.