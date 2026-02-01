Dieciséis muertos y 30 heridos en dos accidentes de tráfico en Turquía

La actual ola de frío extremo llegó una semana después de que otro frente gélido provocara más de 100 muertos y heló regiones del país poco acostumbradas a temperaturas glaciares.

La nieve castigó el sábado a Carolina del Norte (este) y algunos estados vecinos. Las autoridades pidieron a los residentes no usar las carreteras y advirtieron del riesgo que corrían las viviendas cercanas a la costa debido a la tormenta.

Carolina del Norte y Carolina del Sur, partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, así como el sur de Virginia estaban bajo alerta de tormenta invernal.

La patrulla de carreteras registró al menos 750 accidentes de tránsito en Carolina del Norte.

En Faust cayeron al menos 37 centímetros de nieve y en Gastonia un tren embistió un camión que quedó atascado en las vías, según imágenes difundidas por la policía del estado. El vehículo quedó destruido y nadie resultó herido.

Varias localidades reportaron incidentes. En Cape Carteret, los fuertes vientos hicieron que la nieve densa soplara de lado, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a advertir que viajar era «peligroso y potencialmente mortal, especialmente si quedas varado».

Al menos 1.800 vuelos fueron cancelados sábado y domingo en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte, un importante centro de operaciones de American Airlines.

Un «equipo de nieve» de 300 personas trabajaba para despejar pistas, calles, carreteras y aceras, informó el aeropuerto.

En el aeropuerto internacional de Atlanta, el más transitado del mundo, se cancelaron más de 600 vuelos, según anuncios durante la madrugada del domingo.

El NWS dijo el sábado que un frente costero que se intensifica rápidamente traerá nevadas moderadas a fuertes, vientos fuertes en las dos Carolinas.

«Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hacia el sur de Florida el domingo por la mañana», dijo el NWS, que advirtió de que en esa zona se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.

En Carolina del Sur se prevé que el mercurio caiga hasta los -9 ºC este fin de semana, cuando la temperatura media en enero es de entre 2 y 15 ºC en la zona.

En Misisipi, el gobernador Tate Reeves dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ayudó a instalar generadores en lugares críticos y las autoridades estaban abriendo 79 refugios en todo el estado.

Casi 156.000 usuarios seguían sin electricidad el domingo, en especial en los estados del sur del país, Misisipi, Tennessee y Luisiana, según el sitio de monitoreo poweroutage.us.

