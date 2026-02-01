Nacionales -deportes
Ilopango se llena de acción con el Air Show 2026
Este fin de semana, el cielo de El Salvador se convirtió en el escenario de uno de los eventos más esperados del año: el Ilopango Air Show 2026.
La actividad inició ayer en el Aeropuerto de Ilopango, desarrollándose bajo condiciones de seguridad, orden y una efectiva coordinación interinstitucional.
Durante la primera jornada, pilotos nacionales e internacionales demostraron su destreza con exhibiciones que combinaron técnica, emoción y adrenalina.
Por supuesto, los paracaidistas no podían faltar.
Las familias aprovecharon para disfrutar del espectáculo y, además, para tomarse fotografías.
Las acrobacias aéreas de alta precisión, junto con explosiones controladas mantuvieron la atención y el entusiasmo del público.
La emoción continuará este sábado 1 de febrero, con actividades programadas a partir del mediodía. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Smart Ticket.
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027
El Salvador Beach Soccer Cup 2026 regresa en abril con las mejores selecciones del mundo
El Salvador volverá a ser epicentro del fútbol playa mundial con el regreso del El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en la Costa del Sol, reuniendo a algunas de las mejores selecciones del planeta en un evento de alto nivel competitivo.
El torneo, organizado por Beach Soccer Worldwide y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tendrá como principal atractivo en la rama masculina a Brasil, actual campeón del mundo, que se enfrentará a los anfitriones El Salvador, además de Colombia y Dinamarca.
En la categoría femenina, las campeonas de la Euro Beach Soccer League, Portugal, competirán ante Brasil, México y la selección de El Salvador, actual campeona del certamen, consolidando al país como una potencia regional en el fútbol playa femenino.
El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, destacó la importancia del evento para el desarrollo de la disciplina:
“Nos sentimos felices por organizar esta cuarta edición del El Salvador Beach Soccer. Es un orgullo apoyar el fútbol playa, tanto en masculino como en femenino”.
Por su parte, el presidente de Beach Soccer Worldwide, Joan Cuscó, aseguró que el certamen mantendrá los más altos estándares internacionales:
“La pasión de la afición salvadoreña nos exige ofrecer un evento de primer nivel. Esta edición volverá a cumplir con los altos estándares que caracterizan a esta competencia”.
Esta será la cuarta edición del El Salvador Beach Soccer Cup, tras los torneos realizados en 2022, 2024 y 2025. En la edición anterior, Portugal se coronó campeón en masculino, mientras que El Salvador se quedó con el título femenino, reafirmando su crecimiento en el fútbol playa internacional.
Cristian Gil, llamado de emergencia a la Selecta por ausencia de Styven Vásquez
La selección nacional mayor volvió a reunirse la noche del domingo para trabajar lunes, martes y miércoles en el primer microciclo del 2026. Un total de 18 jugadores quedaron concentrados a las órdenes del técnico Hernán Darío Gómez, pero no faltaron las novedades de última hora.
En la lista anunciada la semana pasada estaba Styven Vásquez, pero el delantero nacional está en los últimos trámites para poder viajar a México y sumarse a las filas del Irapuato, equipo de la Liga de Expansión azteca. En su ligar ha sido llamado Cristian Gil, delantero de Firpo.
Benji Villalobos, Kevin Carabantes, Daniel Franco, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Jefferson Valladares, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, Noel Rivera, Steven Guerra, Jairo Henríquez y Juan Carlos Argueta sob los jugadores que se concentraron desde la noche del domingo en la Fesfut y empezaron a trabajar desde este mismo lunes. Los entrenos continuarán el martes y el miércoles.
En ese sentido y hasta ahora, desde la Fesfut no se ha emitido ningún tipo de información relacionada con la petición que hizo Juan Carlos Chávez, técnico de Águila, quien consideraba que era mejor que sus jugadores, seis en total (cuatro en la mayor y dos en la sub-20), se quedaran con el equipo para ser de la partida en el choque de este miércoles contra el Platense.
Además del llamado de última hora de Cristian Gil, la Fesfut también notificó que los jugadores Gabriel Arnold, de El Ventura County y Johann Ortiz, del Sporting Kansas City II, se pudieran integrar a la Selecta tras gestiones federativas con sus respectivos equipos.