Ilopango se llena de acción con el Air Show 2026

El Salvador volverá a ser epicentro del fútbol playa mundial con el regreso del El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en la Costa del Sol, reuniendo a algunas de las mejores selecciones del planeta en un evento de alto nivel competitivo.

El torneo, organizado por Beach Soccer Worldwide y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tendrá como principal atractivo en la rama masculina a Brasil, actual campeón del mundo, que se enfrentará a los anfitriones El Salvador, además de Colombia y Dinamarca.

En la categoría femenina, las campeonas de la Euro Beach Soccer League, Portugal, competirán ante Brasil, México y la selección de El Salvador, actual campeona del certamen, consolidando al país como una potencia regional en el fútbol playa femenino.

El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, destacó la importancia del evento para el desarrollo de la disciplina:

“Nos sentimos felices por organizar esta cuarta edición del El Salvador Beach Soccer. Es un orgullo apoyar el fútbol playa, tanto en masculino como en femenino”.

Por su parte, el presidente de Beach Soccer Worldwide, Joan Cuscó, aseguró que el certamen mantendrá los más altos estándares internacionales:

“La pasión de la afición salvadoreña nos exige ofrecer un evento de primer nivel. Esta edición volverá a cumplir con los altos estándares que caracterizan a esta competencia”.

Esta será la cuarta edición del El Salvador Beach Soccer Cup, tras los torneos realizados en 2022, 2024 y 2025. En la edición anterior, Portugal se coronó campeón en masculino, mientras que El Salvador se quedó con el título femenino, reafirmando su crecimiento en el fútbol playa internacional.

