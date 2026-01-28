ARENA y Norman Quijano actuaron fuera de los marcos legales

La población salvadoreña expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele, otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la última encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

De acuerdo con el estudio, denominado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», dicha calificación incrementó en 26 décimas con respecto a la otorgada al trabajo presidencial en 2024, cuando fue de 8.13.

«Este resultado refleja una recuperación en el examen anterior», detalla el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer, agregando que la evaluación «positiva» se debe a la «percepción de un bajo nivel delincuencial y la alta confianza en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad».

El estudio también indagó sobre la percepción de la población respecto al trabajo que realiza el Gobierno central en su conjunto, obteniendo que la población otorga una nota de 8.33.

Dicha puntuación también tiene un incremento, de 63 décimas, respecto al resultado de otro estudio similar del Iudop-UCA denominado «Situación del país al cierre de 2024», en el que la nota que la población brindó al Gobierno fue de 7.7.

El sondeo realizado entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con 1,268 personas, también recogió los diversos niveles de confianza que los salvadoreños tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.

Bukele encabeza la lista, con 77 %, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por la población consultada. Después del mandatario, las instituciones que obtienen los mejores porcentajes son el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.

La población ubicó en un nivel intermedio de confianza a actores como la Iglesia católica, con 58.4 %; e instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 %, y el sistema penitenciario, con 56.3 %.

Con los menores niveles de confianza expresados por los encuestados están el sector empresarial, con 42.6 %; partidos políticos, que obtuvieron un 31.4 %; y las alcaldías, con 40.6 %.

De acuerdo con la encuesta del Iudop-UCA, en el balance general la seguridad pesa más que las dificultades económicas; al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país en ese año fue mejor que la del año anterior (2024).

También se consultó sobre lo mejor que está ocurriendo en el país, y la población destacó el ambiente de seguridad, con 62.7 % de respaldo.

Entre las medidas que el Gobierno implementa para garantizar el ambiente de paz y tranquilidad está el Plan Control Territorial (PCT), con la implementación de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, fortalecido con el régimen de excepción, logrando desarticular a las pandillas al capturar a más de 90,000 integrantes de estas estructuras.

De hecho, un 6.7 % señaló específicamente que el combate a las pandillas es lo mejor que ocurre en el país; el 2.5 % consideró que es el trabajo del Gobierno central; y un 2 % mencionó el programa presidencial Dos Escuelas por Día.

Respecto a los principales problemas al cierre del año pasado, el 44.9 % dijo que son los económicos; entre esos, 28.4 % mencionó la economía en términos generales, mientras que 8.4 % puntualizó que es el alto costo de la vida y un 8.1 % el desempleo.

