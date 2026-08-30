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Identifican a niño de 5 años hallado sin vida en piscina de turicentro en Osicala, Morazán
Daniel Romero González, de 5 años, fue identificado como el menor que había sido reportado como desaparecido durante la tarde del viernes 28 de agosto en Osicala, departamento de Morazán. Su desaparición provocó una búsqueda que se extendió durante varias horas en la localidad.
Durante la noche del mismo viernes, el niño fue localizado sin vida en una de las piscinas del Turicentro Mundo Acuático, establecimiento ubicado en la zona de Osicala. Reportes publicados posteriormente señalan que el menor habría salido de su vivienda durante la tarde y que, tras varias horas de búsqueda, fue encontrado en las instalaciones del turicentro.
Las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación. Hasta este sábado 29 de agosto no se ha divulgado públicamente un informe oficial que determine la causa exacta de la muerte ni que confirme si se trató de un accidente. Las autoridades competentes deberán establecer, mediante las investigaciones correspondientes, cómo llegó el menor hasta el lugar y las condiciones en las que ocurrió la tragedia.
La muerte del pequeño Daniel ha generado consternación entre familiares, personas cercanas y habitantes de la zona. Familiares y allegados han expresado su profundo pesar por la pérdida y han hecho llegar mensajes de solidaridad y condolencias a sus padres, abuelos y demás seres queridos.
Internacionales -deportes
Lionel Messi marca cuatro goles en histórica goleada 7-1 del Inter Miami y alcanza los 927 en su carrera
Lionel Messi protagonizó otra noche memorable este sábado 29 de agosto al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en la contundente victoria del Inter Miami por 7-1 sobre el CF Montréal, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. La actuación del argentino fue determinante para que las “Garzas” pusieran fin a una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria.
El capitán argentino comenzó su exhibición con un tiro libre antes del descanso y volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad con una espectacular jugada individual en la que superó a varios defensores. Posteriormente completó su triplete con una definición por encima del guardameta y, en tiempo agregado, selló su póker con otro gol de tiro libre. Además, Messi asistió a Luis Suárez para uno de los siete tantos del conjunto de Florida.
Con estas cuatro anotaciones, Messi alcanzó los 927 goles en su carrera profesional y llegó a 18 tantos en la presente temporada de la MLS, colocándose en lo más alto de la clasificación de goleadores del campeonato. El argentino también alcanzó los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, continuando con registros extraordinarios a sus 39 años.
Casemiro abrió el marcador para el Inter Miami, mientras que Luis Suárez y Alexander Shaw también se hicieron presentes en la goleada; Fabian Herbers anotó el único tanto de Montréal. El 7-1 significó además la mayor victoria en la historia del Inter Miami y la primera ocasión en que el club marca siete goles en un partido, convirtiendo la noche en una de las más destacadas desde la llegada de Messi a Estados Unidos.
Internacionales
Hombre se arrodilla frente a hospital en Guatemala para pedir por la salud de un familiar y conmueve en redes
Una imagen captada en Guatemala ha generado numerosas reacciones en redes sociales al mostrar a un hombre arrodillado sobre una acera frente a un hospital, aparentemente orando por la recuperación de un familiar que permanecía ingresado. Según testimonios citados por medios que difundieron la escena, el hombre acababa de salir del centro asistencial y se mostraba visiblemente afectado antes de ponerse de rodillas, mirar hacia el cielo y comenzar a orar.
La escena se volvió viral este 29 de agosto de 2026, principalmente por el componente humano de la imagen: la angustia de una familia ante la enfermedad y la búsqueda de esperanza en medio de la incertidumbre. Hasta ahora, no se ha divulgado de manera verificable la identidad del hombre, el nombre del hospital ni el estado de salud del familiar, por lo que esos detalles deben mantenerse fuera de cualquier versión que pretenda presentar información confirmada.
En Guatemala, miles de familias acompañan diariamente a pacientes que requieren atención hospitalaria. Solo la Emergencia del Hospital General de Enfermedades del IGSS atiende más de 600 pacientes cada día, según datos oficiales de la institución, una muestra del volumen de personas que atraviesan situaciones médicas complejas y de los familiares que permanecen pendientes de su evolución.
Más allá de que no se conocen detalles sobre el diagnóstico que motivó la oración, la fotografía ha sido compartida como una representación de fe, preocupación y esperanza familiar. La escena recuerda que detrás de cada ingreso hospitalario existe también una historia personal y familiares que esperan una noticia favorable.
Nacionales
Reabren carretera Los Chorros tras 12 horas de cierre por voladuras controladas en talud
La carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, fue reabierta al tránsito vehicular en ambos sentidos al mediodía de este sábado 29 de agosto, luego de permanecer cerrada durante aproximadamente 12 horas por trabajos de voladura controlada y posterior retiro de material rocoso. La reapertura ocurrió mucho antes de las 48 horas que inicialmente habían sido reservadas para la intervención. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la vía quedó despejada tras concluir las labores de remoción y las evaluaciones técnicas correspondientes.
Los trabajos comenzaron a las 12:00 de la madrugada con la detonación controlada de un talud ubicado en el sector de Tadisa, intervención que forma parte de la ampliación de la carretera Panamericana y de la construcción del viaducto Francisco Morazán. Tras la explosión, maquinaria pesada y cuadrillas del MOP trabajaron de forma continua para retirar las rocas y el material desprendido sobre los carriles. Un día antes, el ministro Romeo Rodríguez había explicado, por medio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que la detonación duraría apenas unos segundos, pero que la mayor parte del trabajo correspondería a la limpieza y estabilización posterior.
El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó posteriormente que el paso quedó habilitado y destacó que, pese a que el cierre estaba programado para 48 horas, las labores concluyeron después de unas 12 horas de trabajo. Durante la restricción, gestores de tránsito permanecieron desplegados en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador y se recomendaron rutas alternas por Quezaltepeque, San Juan Opico, Comasagua, Jayaque y Ateos. Tras la reapertura, imágenes compartidas por el VMT mostraron circulación nuevamente sobre el corredor.
La intervención busca reducir riesgos en una zona caracterizada históricamente por desprendimientos de roca y, al mismo tiempo, permitir el avance de uno de los proyectos viales más importantes del país. El MOP señaló que los trabajos sobre los taludes continuarán como parte de la modernización de Los Chorros, una conexión estratégica entre San Salvador, La Libertad y el occidente de El Salvador.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026