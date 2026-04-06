Autoridades instan a turistas a no bajar la guardia durante el último día de vacaciones

En el último día de vacaciones de la Semana Santa en El Salvador, los sitios turístico siguen abarrotados entretanto 100 mil talentos se encuentran desplegados en el territorio para la atención de emergencias.

Representantes del Gobierno informaron que en lo concerniente a emergencias por incendios, las estadísticas están a la baja; mientras que se reporta un leve aumento en accidentes de tránsito, ocho fallecidos por ahogamiento y dos personas desaparecidas.

«Tenemos ya ocho fallecidos y estamos en la búsqueda de una persona que yendo en una lancha en la Barra de Santiago tuvo un percance y se rescataron a cuatro de los que viajaban en ella. Hay otra persona que está desaparecida en Chalatenango, quien en estado de ebriedad decidió adentrarse al río a las 11 de la noche», amplió el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

«Es importante cuidar cuánto bebe una persona y no dejar que cometa actos que le puedan costar la vida», exhortó el funcionario, poniendo como ejemplo a un hombre ebrio que ayer, en tres ocasiones, fue rescatado por guardavidas de manera simultánea hasta que agentes de la Policía Nacional Civil le retiraron del lugar con el fin de proteger su vida.

Luis Alonso Amaya también observó que además del abuso de bebidas al bañarse en playas y otros cuerpos de agua, existe el descuido, por lo tanto, «no debemos bajar la guardia ni desatender las acciones que hemos venido desarrollando», subrayó.

Entre el 28 de marzo y el 4 de abril ya se alcanzó la cifra de 130 rescates, de estos 97 han sido profundos y 33 simples; siendo la tendencia de personas rescatadas las de edad adulta entre los de mayor peligro: 58 adultos y 39 menores.

Aumento en accidentes de tránsito

En lo concerniente a emergencias en carretera, ya se reportan 444 accidentes de tránsito; es decir, un 5.5 % más que en 2025, donde se registraron 421 en el mismo periodo. Los fallecidos son ya 26, dos menos que en 2025.

Las autoridades también han detenido a 75 personas por conducción peligrosa, incluido un hombre de 51 años que fue sorprendido con 323 grados de alcohol. «Más allá de la cantidad de bebidas embriagantes que se consuma se debe tener claro que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol», reiteró Amaya.

Incendios a la baja

José Vásquez, jefe del departamento de operaciones de Bomberos de El Salvador, dijo que en este periodo vacacional, se han atendido 195 emergencias por causa de fuego, comparados con los 358 del año pasado, lo que implica una reducción del 46 %.

Los incendios maleza seca fueron 269 en el 2025 y en este año 140; es decir una reducción del 48 %. Los forestales han sido 11 (26 en 2025, reducción del 58 %), estructurales 24 (35 el año pasado, 31 % menos), 11 en basureros (14 en 2025, 21 % menos), y nueve en vehículos (14 el año pasado, 36 % menos).

La gobernadora de La Libertad, Yaneth Bran, sostuvo que en este domingo, continúa el «despliegue de más de 100 mil talentos para la atención de los turistas, hombres y mujeres comprometidos, que han brindado atención rápida y eficiente durante la Semana Santa».

Guatemaltecos fallecieron en poza

El director de Protección Civil aclaró que tres menores fallecieron mientras se bañaban en una poza en el río paz. Explicó que ellos cayeron en un remanso (remolino) que se formó en el río y no podían salir. Estos tres fueron rescatados con vida y la Policía Nacional Civil de Guatemala se los llevó para su atención médica, resultando los tres fallecidos en el camino.

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