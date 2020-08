TSE niega reelección a Milena Mayorga

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó autorizar los libros a Milena Mayorga para postularse como candidata independiente para los comicios 2021.

“Hoy me notificó el TSE que recoja mis libros. Esto significa que el #PactoDeCorruptos no me deja que me inscriba como candidata independiente. Sé que ese es el costos de la pelea contra la corrupción”, denunció Mayorga en sus redes sociales.

Agregó que seguirá trabajando incansablemente haciendo lo justo y lo correcto mientras concluye su periodo en la Asamblea Legislativa.

“No necesito ser diputada para denunciar la corrupción e incidir en lo cambios estructúrales que necesita el país”, reiteró.

La parlamentaria agradeció a todas las personas que preguntaron incansablemente adonde acudían para estampar su firma en los libros oficiales del TSE, asi como para firmar electrónicamente en apoyo solidario.

“Mi candidatura queda en manos de la Sala de lo Constitucional y la resolución del amparo interpuesto.Y sobre todo lo que Dios en su perfecta voluntad tenga dispuesto para mi futuro”, puntualizó.