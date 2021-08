Exministros Darlyn Meza y Rosa Chávez no asistieron a Comisión Especial que investiga sobresueldos

La exministra de Educación, Darlyn Meza, no asistió a la Comisión Especial que Investiga la entrega de los sobresueldos a exfuncionario de los gobiernos de Arena y FMLN, argumentando que está fuera del país.

El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, expresó que a través de un correo electrónico Meza justifico porque no asistió. Asegurando que el citatorio coincidió con un viaje de trabajo que tenía programado.

En mensaje del correo, la exfuncionaria del expresidente, Elías Antonio Saca, señaló que posterior a su viaje, podría asistir a un nuevo citatorio.

Castro solicito a los técnicos de la comisión especial giren los oficios correspondientes a la Dirección General de Migración y Extranjería informe sobre los movimientos migratorios que ha tenido Meza en los últimos días.

Esta medida es igual a la que aplicará al exministro de Medio Ambiente, Hermán Rosa Chávez, quien no asistió y no envió ninguna nota explicando porque no acudió a la cita de la comisión de la Asamblea Legislativa.

La exministra de Educación es señalada de recibir sobresueldos mensuales de aproximadamente $9,000.

La Comisión Especial que Investiga los Sobresueldos a exfuncionarios, han citada para la tarde de este viernes al exsecretario jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, quien negó haber recibido fondos públicos en concepto de sobresueldos, sin embargo, el expresidente Tony Saca confirmó a los diputados que él recibía entre 8,000 a 11,000 dólares mensuales.