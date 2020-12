Diputado Schafik Hándal: “Es mentira que los del FMLN nos enriquecimos con dinero del pueblo”

El diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos reaccionó ante las declaraciones del diputado democristiano Rodolfo Parker, quien manifestó “que El Salvador era el único país del planeta sin un hospital que concentrara casos de Covid-19”.

“Yo no sé lo que consume Rodolfo Parker… él no está en sus cabales, realmente para decir esta aseveración, es que él no está en sus cabales. El Salvador en América Latina es el que mejor controló la pandemia y eso gracias al esfuerzo y a la entrega del Presidente Bukele con su Gobierno articulado”, dijo Gallegos.

Este martes, Parker fue de los más reacios e instigadores en la comparecencia que tuvo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos para la pandemia: “Rodolfo con estas declaraciones lo que demuestra no es ignorancia. Demuestra que es una mentira lo que está diciendo, demuestra que está desubicado”, dijo Guillermo Gallegos.

El diputado de GANA ve el actuar del pedecista con objetivos políticos y electorales ante la cercanía de las elecciones: “quizá está consumiendo demasiadas pastillas para dormir, no ha de dormir de lo preocupado que está, este tipo de pastillas le están causando este tipo de declaraciones que son alejadas de la realidad” afirma.

Gallegos dio estas declaraciones en la entrevista de Canal 10, donde además reconoció el impacto que ha tenido el trabajo del gabinete de salud en la contención de la pandemia, además considera que las medidas y la infraestructura desarrollada han sido claves: “Los familiares y las personas que han sido atendidas en El Hospital El Salvador saben de la importancia que tiene para salvar vidas y están muy agradecidas con el Gobierno” concluyó.