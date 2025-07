La plusvalía que vale la pena: Privada Pasatiempo, más que una vivienda

En un mercado donde los precios promedio oscilan entre US $2 100 y US $2 400 por metro cuadrado para proyectos convencionales, Privada Pasatiempo Town Houses irrumpe como una opción disruptiva: viviendas de US $1 400 por m², con acabados superiores y criterios constructivos que van más allá del diseño y la estética.

Seguridad, exclusividad y calidad: los ejes de una inversión

Con apenas 21 unidades disponibles, este desarrollo combina exclusividad y demanda limitada. Esa escasez intencionada genera un efecto inmediato de valorización. Además, cuenta con seguridad perimetral, acceso vehicular y peatonal controlado, lo que confirma su carácter residencial de alto nivel.

Desde el punto de vista técnico, los materiales cumplen rigurosamente normas estructurales: hierro normado y concreto certificado respaldan la durabilidad. En las áreas comunes, el adoquín permeable facilita drenaje ecológico, mientras que el cableado subterráneo mejora la estética urbana y reduce el mantenimiento futuro.

Plusvalía contrastada: ¿una oportunidad real?

El enfoque técnico y ecológico no solo mejora la experiencia de vivir allí, sino que consolida la plusvalía efectiva: es decir, el aumento de valor real de la vivienda gracias a su construcción, ubicación y percepción de exclusividad.

Este diseño eco-amigable, con acabados bien pensados y materiales de primera, se compara favorablemente con otros desarrollos en la región —donde las viviendas tienen menor metraje, acabados estandarizados y precios más elevados. Privada Pasatiempo ofrece mayor valor real por dólar invertido.

Contexto del mercado salvadoreño

En El Salvador, el boom inmobiliario ha elevado los precios en zonas como Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán y carretera a Zaragoza. Los valores por m² en desarrollos recientes pueden superar los US $1 200 incluso en viviendas de bajo nivel constructivo. Por ejemplo, en algunas nuevas urbanizaciones, terrenos de 160 m² con acabados básicos se venden sobre los US $200 000 —lo que equivale a casi US $1 200/m², pese a acabados de menor calidad.

Frente a ese panorama, Privada Pasatiempo ofrece calidad reconocida y una propuesta discreta pero contundente de plusvalía real.

¿El capital con proyección?

La plusvalía inmobiliaria, como señalan expertos sectoriales, se vincula directamente a tres factores principales: oferta escasa con demanda creciente, calidad constructiva comprobada, y entornos con desarrollo proyectado. Privada Pasatiempo cumple con esos criterios: número limitado de casas, acabados superiores, seguridad y estética sostenible.

Además, el precio está significativamente por debajo del promedio local, lo que permite acceso a inversionistas y compradores que buscan valor real, no especulación.

Privada Pasatiempo es más que una oferta inmobiliaria: es una propuesta que conjuga calidad, exclusividad y precio competitivo. A diferencia de desarrollos saturados de oferta o construidos a bajo costo, esta privada se posiciona como capital real en crecimiento.

Quedan solo 6 casas disponibles. Interesados pueden llamar al 6024 6620 para agendar una visita. Una oportunidad para quien busca no solo un hogar, sino una inversión con visión.

