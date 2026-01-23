Negocios
Conozca el proyecto Melifera, Miel del Sol y los beneficios del súper alimento que promueve
Por Victor Hugo Dueñas. Desde hace más de 20,000 años la miel ha estado presente en la vida del hombre, la cual ha usado como alimento, medicina, conservante y símbolo sagrado.
Ahora, en El Salvador, este producto cobra nuevos matices y se convierte en base de un novedoso proyecto empresarial que promueve su uso masificado combinando nuevos ingredientes, propicia la protección de las abejas y su entorno, al tiempo que abre la puerta para que todos los interesados vivan una experiencia única dentro de un colmenar o apiario.
Melifera, Miel del Sol surgió a iniciativa de Nathaly Rebeca Bonilla Morales, una joven univesitaria que desde pequeña se sintió atraída por estos insectos y, hoy, de adulta conoce los beneficios que la miel aporta al organismo, a los ecosistemas y, en general, a la humanidad por su alto valor nutritivo y curativo. Además del vital papel que juegan como polinizadores y productores de cera.
“Siempre me habían llamado la atención las abejas en las películas… por la importancia que tienen, el papel fundamental que cumplen en el medio ambiente. Investigando te das cuenta que habría una crisis mundial por la inexistencia de las abejas”, comparte.
Nathaly también pensó que estos insectos hymenopteros también podrían ser la base para impulsar un proyecto empresarial propio, que hace algunos años había imaginado.
Fue como en el 2023 funda Melifera, Miel del Sol y para lograrlo recurre a unos terrenos de la familia, adquiridos originalmente por sus abuelos.
“El proyecto inició algo bastante simple. Estudié comunicación social en la UCA y comencé a trabajar en Medios, pero siempre tuve la intención de tener algo propio. Entonces, se me ocurrió el tema de las abejas. Me fui a informar a la Escuela de Agricultura y Ganadería, la ENA. Mi primo, que es veterinario, estaba haciendo horas sociales ahí, y me introdujo con un apicultor, Roberto Valencia. Hicimos prácticas, vimos cómo se trataba una colmena, me vimos n»úmeros, o sea la inversión y, entonces, me animé, me arriesgué y compramos las cajitas de abejas”, dijo.
Al principio fueron cinco cajas (traídas de Zacatecoluca) y al año y medio ya poseía 70. “Ahí las fuimos reproduciendo”, aseguró.
Un súper alimento
Nathaly posee los suficientes datos para asegurar que la miel es un súper alimento. Sabe que tiene propóleo, probióticos, minerales, proteínas y fructuosa que provee energía natural al cuerpo y ayuda al sistema inmunitario.
Y para volverse exitosa se propuso elaborar productos diferenciadores, por lo que surgieron nuevas variedades de miel y algunos derivados de esta.
“Es un súper alimento que todos podemos consumir en diversos platillos diariamente. Es por ello que hemos sacado la miel con jengibre y limón y la miel con chile habanero, para que usted pueda utilizarla no solo en platillos, sino en bebidas y postres. Por ejemplo, la miel con jengibre y limón la producimos como un dressing (aderezo) para las ensaladas”, añadió.
Otros productos diferenciadores de Melifera, Miel del Sol son: propóleo, polen de abeja y miel con panal.
Experiencia inmersiva
Otra apuesta de Melifera, Miel del Sol son los recorridos guiados por el colmenar. Ya se realizó el primero y fue todo un éxito.
A los visitantes se les dotó de trajes adecuados y máquina de humo (ahumador), así como la información pertinente sobre cada miembro que forma la colmena: la reina, el zángano y las obreras.
“Ya tenemos la oportunidad para que las familias o los grupos nos visiten y puedan experimentar un poco más sobre la vida dentro del apiario y conocer sobre la importancia de la abeja en la vida del ser humano”, indica Nathaly.
El apiario está ubicado en San Juan Opico, carretera a San Matías, La Libertad. El teléfono de contacto para conocer sobre la existencia de productos o para coordinar recorridos guiados es el 7802-6586. Eh Instagram, Facebook y TikTok busca meliferamieldelsol.sv.
Empresarial
Digicel celebra el regreso a clases con DigiPremios, 100 kits escolares y acceso a ChatGPT
San Salvador, enero de 2026. El regreso a clases ya no tiene por qué ser una preocupación. Este año, Digicel lo convierte en una oportunidad para ganar, aprender y ahorrar con el lanzamiento de DigiPremios Back to School, una promoción que premia a sus clientes con 100 kits escolares completos y, por si fuera poco, con acceso a ChatGPT en sus paquetes y planes pospago para que puedan aprovechar sus datos en una de las aplicaciones más innovadoras del momento.
Del 13 al 31 de enero, los clientes prepago y pospago participan automáticamente al recargar, comprar paquetes, pagar su factura o contratar planes, acumulando puntos para ganar uno de los kits que incluyen mochila, lonchera, cuadernos, colores, lápices y lapiceros. En total, serán 100 ganadores, 50 prepago y 50 pospago, seleccionados en un sorteo el próximo 2 de febrero.
Con DigiPremios, usar Digicel tiene recompensa. Cada dólar cuenta, cada compra suma y cada acción acerca a los clientes a premios reales y herramientas digitales que fortalecen el aprendizaje y el desarrollo académico.
“Queremos que nuestros clientes vivan el regreso a clases con tranquilidad, entusiasmo y confianza. Con DigiPremios, transformamos su consumo diario en oportunidades para sus hijos. Además, al incluir ChatGPT en nuestros paquetes, les permitimos aprovechar sus datos para investigar, estudiar y crear sin límites”, destacó Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel El Salvador.
Más que una promoción, DigiPremios se ha convertido en una plataforma que conecta conectividad, educación e innovación. Los kits escolares y el acceso a herramientas como ChatGPT representan un respaldo integral para los estudiantes, impulsándolos a comenzar el año motivados, preparados y con todas las herramientas necesarias.
¿Cómo ganar con DigiPremios?
Durante la promoción, los clientes acumulan puntos automáticamente al:
- Comprar paquetes prepago
- Adquirir SIM prepago
- Pagar factura pospago
- Contratar planes pospago
- Comprar paquetes desde la App MyDigicel
Cada $1 equivale a 1 punto y todos los puntos participan en el sorteo final.
Los detalles completos están disponibles en:
https://digipremios.digicel.com.sv/api/Informacion/Get
Esta edición continúa el éxito de campañas anteriores como DigiPremios Navidad, donde dos clientes ganaron kits completos para renovar su hogar.
Ganadores DigiPremios Navidad
Eduardo Ezequiel Angulo de León
Karla Marisol Rubio
Con esta nueva edición, Digicel reafirma que premiar a sus clientes no es una tendencia, sino una promesa permanente. DigiPremios sigue creciendo, sorprendiendo y demostrando que con Digicel, cada conexión también impulsa el aprendizaje.
Empresarial
COINGT: El token salvadoreño que financia el Corredor Interoceánico de Guatemala
En un paso que combina innovación financiera con desarrollo de infraestructura regional, COINGT se consolida como el primer activo digital aprobado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador para financiar el Corredor Interoceánico de Guatemala, uno de los megaproyectos logísticos más relevantes de Centroamérica.A diferencia de muchas criptomonedas especulativas, COINGT ofrece un respaldo tangible: representa derechos económicos sobre acciones de la sociedad emisora, integrada al Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA).
El token financia la regularización, unificación y desarrollo de una franja terrestre estratégica de 372 kilómetros que conectará los océanos Atlántico y Pacífico.El proyecto subyacente —en desarrollo durante más de 26 años— incluye puertos de aguas profundas en ambos litorales, ferrocarril de carga y pasajeros, autopistas de peaje, oleoductos, gasoductos, fibra óptica, líneas de energía y agua, además de seis complejos industriales clave.
La iniciativa busca reducir costos logísticos, potenciar el comercio global y posicionar a Centroamérica (con énfasis en Guatemala, El Salvador y Honduras) como un nodo estratégico alternativo al Canal de Panamá, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y alta demanda marítima.
“El Corredor Interoceánico de Guatemala nos va a beneficiar a todos”, afirmó Guillermo Catalán, presidente de CIGSA. “Va a atraer empresas que aprovecharán nuestra posición geográfica para hacer más eficiente el intercambio comercial mundial”.Julio Sibrián, project manager de COINGT por parte de GIGSA, destacó: “COINGT es una oportunidad para involucrarse en un proyecto que transformará la realidad regional”.Respaldo real y regulación estricta COINGT opera bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, con supervisión de la CNAD —considerada un estándar regional comparable a la SEC—.
Incluye procesos obligatorios de KYC, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.Los tenedores del token acceden a derechos económicos equivalentes al 7.6612 % de los dividendos generados por la empresa vinculada al corredor. Su valor se vincula directamente al avance de la infraestructura, la incorporación de operadores internacionales y el desarrollo progresivo de las tierras asociadas.Detalles de la emisiónLa emisión pública inicial busca recaudar hasta $325 millones, con una primera fase de $38.52 millones.
Fue lanzado el 16 de febrero de 2025, y el activo se listará en VLRM Markets (plataforma regulada de Valereum PLC). Las adquisiciones se realizan a través de entidades autorizadas como DitoBanx, con verificación estricta de identidad.El proyecto optó por El Salvador como sede financiera precisamente por su marco legal pionero y la certeza jurídica que ofrece la CNAD.
Visión regional y oportunidades de inversiónCOINGT democratiza el acceso a un proyecto de escala macro: permite que pequeños y medianos inversionistas participen en una iniciativa de infraestructura real, con potencial para generar empleo, atraer inversión extranjera y fortalecer la integración logística de Centroamérica.Más detalles sobre el activo, el proceso de compra y documentación regulatoria están disponibles en el sitio oficial: coingt.com.Con COINGT, El Salvador reafirma su posición como hub de innovación en activos digitales, mientras Guatemala avanza en un corredor que podría redefinir el comercio en la región.
Empresarial
Banco Cuscatlán y Visa regalan 2 Skybox de lujo en el Mundial 2026
Banco Cuscatlán y Visa elevan la experiencia del fútbol al máximo nivel con una promoción exclusiva que lleva a sus clientes premium directo al corazón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un gesto que reconoce la lealtad y el estatus de sus tarjetahabientes más distinguidos, el banco salvadoreño lanza “Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a otro nivel”, una campaña dirigida exclusivamente a usuarios de tarjetas Visa Signature, Visa Lifemiles Infinite y Visa Private Issue Cuscatlán emitidas en El Salvador.
La iniciativa premia con dos paquetes dobles Skybox para presenciar un partido de la ronda de 32 (octavos de final, según el formato ampliado del torneo) en el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.
Este venue, uno de los más modernos del continente y sede confirmada de ocho encuentros del Mundial —incluyendo fase de grupos, ronda de 32, octavos y una semifinal—, se convertirá en el escenario de lujo para esta experiencia irrepetible.¿Qué incluye cada paquete ganador?Cada uno de los dos ganadores recibirá para dos personas:Boletos aéreos internacionales en clase Business.
.
.
Hospedaje de 5 días y 4 noches en hotel cinco estrellas, en suite de lujo con desayuno diario incluido.
Transporte terrestre completo y coordinado por Visa (traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, puerta a puerta para eventos).
Acceso VIP a un Skybox privado —palco de lujo climatizado con vistas privilegiadas, asientos premium, atención personalizada, gastronomía exclusiva y amenidades de alto nivel—.
Tarjeta prepago Visa por US$600.
Regalos exclusivos y artículos de amenidad.
Asistente personalizado para coordinar experiencias premium, gastronomía y actividades en Atlanta.
Cómo participar: acumula y ganaLa promoción está activa desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo de 2026. Las formas de obtener números electrónicos para el sorteo son claras y directas:Por cada US$5,000 acumulados en compras (nacionales o internacionales) con las tarjetas participantes → 5 números electrónicos.
Al contratar o activar una nueva tarjeta elegible y realizar cualquier compra → 5 números electrónicos automáticos.
El sorteo se realizará el 24 de marzo de 2026. Los ganadores serán notificados y anunciados en el sitio web oficial de Banco Cuscatlán y sus redes sociales en un plazo máximo de dos días calendario posteriores al evento.Esta no es una simple entrada a un partido: es un reconocimiento a la excelencia, una puerta abierta a privilegios que trascienden lo ordinario y momentos que se graban para siempre. Un Skybox en el Mundial no es solo un asiento; es vivir el fútbol desde la cúspide.Para detalles adicionales o consultas, los clientes pueden contactar al Contact Center de Banco Cuscatlán al 2212-2000.
Banco Cuscatlán y Visa no solo invitan a ver el Mundial: invitan a vivirlo en grande. ¿Estás listo para elevar tu juego? Participa y descubre si Atlanta te espera desde las alturas.
