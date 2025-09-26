Nacionales
VIDEO | Adulto mayor muere al caer de vehículo en movimiento en Santiago Nonualco
Un hombre identificado como Florencio Campos, de aproximadamente 80 años, perdió la vida ayer jueves tras caer de un vehículo en marcha en el que viajaba como pasajero.
El hecho ocurrió sobre la carretera que conecta San Antonio Arriba con Santiago Nonualco, a la altura del barrio San Agustín.
De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo se detuvo luego del percance y los demás pasajeros intentaron auxiliar al adulto mayor, pero ya no presentaba signos vitales.
Autoridades llegaron al lugar para procesar la escena y realizar el reconocimiento correspondiente.
Hombre detenido por chocar su vehículo contra ambulancia en El Congo, Santa Ana
Carlos Roberto Samayoa, de 52 años, fue capturado luego de colisionar su vehículo contra una ambulancia mientras conducía bajo los efectos del alcohol, con un nivel de 210°.
El accidente dejó a dos mujeres lesionadas que viajaban en la ambulancia; además, Samayoa agredió a una de ellas. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
El hecho ocurrió en El Congo, Santa Ana Este. Samayoa será remitido por los delitos de lesiones, lesiones culposas y conducción peligrosa.
Capturan a sujeto tras lesionar a su madre de 61 años en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Ismael Eliseo Mancía Marín, de 41 años, acusado de lesionar a su madre de 61 años en la comunidad Santa Rita, en Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el informe policial, el sujeto, bajo los efectos del alcohol, empujó a la víctima y le propinó varios puñetazos en el rostro y la cabeza.
La mujer recibió atención en el lugar, mientras que Mancía Marín será procesado por el delito de lesiones.
PNC captura a tres implicados en homicidio de joven en San Salvador
Tres presuntos criminales fueron arrestados por la Policía Nacional Civil (PNC) como principales sospechosos del homicidio de un joven ocurrido el pasado 24 de septiembre en San Salvador.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que entre los detenidos está William Armando Cañas Pacheco, alias Pelón, señalado como el autor material del crimen, quien habría golpeado a la víctima con un objeto contundente.
Los otros dos capturados fueron identificados como Wilmer Alexander Portillo y Carlos Adonay Martínez Alas, quienes habrían engañado al joven para llevarlo al lugar donde fue atacado.
Villatoro destacó que la captura fue posible gracias al Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO) y aseguró que ningún crimen quedará impune bajo la actual estrategia de seguridad.
Hemos identificado y capturado a los responsables del homicidio ocurrido el 24 de septiembre en San Salvador.
Al recibir el reporte de este crimen, nuestra @PNCSV activó de inmediato el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), logrando la captura de William Armando Cañas… https://t.co/DOzP0TNNgf pic.twitter.com/c1DZki4wW2
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) September 26, 2025