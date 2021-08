Un total de 78 ataques de pandilleros se registran hasta el 20 de julio contra la PNC

Al momento que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes en diferentes zonas es como han ocurrido la mayoría de las 78 ataques armadas de pandillas contra policías que las estadísticas de la Corporación registran entre el 1° de enero al 20 de julio de 2021 a escala nacional. En todo el 2020, la institución reportó 181 ataques armados en el país.

La última agresión ocurrió ayer en la colonia Veracruz del municipio de Mejicanos donde dos pandilleros arremetieron contra una patrulla del 911 que atendía una emergencia en el sector. De acuerdo con el reporte policial, el hecho sucedió cuando la PNC fue alertada de hombres robando en la zona, y al llegar al lugar fueron recibidos a tiros por los ahora detenidos, de los cuales uno resultó lesionado. En la escena incautaron un arma de fuego y droga.

Los implicados en este caso son Balmore Estiven Menjívar, alias «Travieso» y Maynor Estanley García, quien fue llevado a un centro asistencial por las lesiones que presentaba.

Los datos dan cuenta que en lo que va del año el departamento de San Salvador encabeza la lista con 14 agresiones de pandillas, Usulután con 13, La Libertad 12, Santa Ana 8, Sonsonate 4 y Cuscatlán y Ahuachapán con tres respectivamente. Con respecto al 2020, San Salvador reportó 37 ataques, La Libertad 21, Morazán 18, Ahuachapán 17, Cuscatlán y Usulután 17 cada uno, San Miguel 14 y Sonsonate 13.

El recuento revela que la Mara Salvatrucha es la estructura que más arremete contra la corporación y es la pandilla con más presuntos pandilleros fallecidos en estos hechos. Las estadísticas reflejan que hasta el 20 de julio de este año 20 miembros de la MS muertos en «agresiones ilegítimas» [así las cataloga la PNC en consonancia con el Artículo 27 numerales 1 y 2 Literal a, b, c y numeral 3 del Código Pena], de la pandilla 18 fueron 8 y 5 que no se definieron. En todo el 2020, fueron 60 pandilleros de la MS muertos, 20 de la 18, uno de la Máquina y seis que no fueron definidos.

Entres los fallecidos de 2021 están tres miembros de la MS que murieron el 12 de febrero tras enfrentarse con agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía en Moncagua, departamento de San Miguel.

En esa ocasión, la PNC informó que los agentes realizaban un operativo en el cantón Platanares, y los pandilleros, al ver que los agentes de la policía se aproximaban, los atacaron desde una casa destroyer donde estaban reunidos.

El pasado 30 de julio, tres pandilleros de la 18 murieron luego de una agresión ilegítima contra policías en el cantón El Sauce Arriba, municipio de San Julián, Sonsonate. Los fallecidos fueron José Antonio Hernández Ruano, Joel Francisco Alfaro Hernández y José Alfredo Hernández Hernández, quienes tenían órdenes de captura vigentes por delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

En esa oportunidad, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo: «empezamos a hacer vigilancia nocturna con drones, detectamos un movimiento y mandamos a nuestros equipos a verificar. En el momento en el que son sorprendidos estos pandilleros, los tres reclamados por homicidio, quisieron atentar en contra de nuestros agentes».

Los delincuentes capturados tras el cobarde ataque a una patrulla 911, en Mejicanos, son Balmore Estiven Menjívar, alias Travieso y Maynor Estanley García, quien se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial, se incautó un arma de fuego en la escena. pic.twitter.com/tMv5zgFrnA — PNC El Salvador (@PNCSV) August 11, 2021

En las 78 agresiones ilegítimas ocurridas hasta el 20 de julio de 2021, la institución policial reporta el decomiso de 70 armas de fuego, entre estas 40 pistolas, 10 fusiles, 9 revólveres, 8 escopetas; subametralladora, carabina y arma artesanal, una respectivamente.

Durante todo el 2020 el decomiso de armas tras un ataque se totalizó en 167: 94 pistolas, 27 revólveres, 25 fusiles, 8 escopetas; 5 armas artesanales, 4 subametralladoras, 3 carabinas y un explosivo.

