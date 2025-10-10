Nacionales
TSE abre plazo para actualizar dirección en el DUI hasta febrero de 2026
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que los salvadoreños en edad de votar, tanto en el país como en el extranjero, tienen desde el 8 de octubre hasta el 27 de febrero de 2026 para tramitar la modificación de su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI).
Según el organismo, esta medida, establecida en el artículo 20 del Código Electoral, busca garantizar la transparencia, seguridad y pulcritud del próximo proceso electoral, que incluirá la elección de presidente y vicepresidente, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 gobiernos municipales, programada para el 28 de febrero de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que “la actualización del DUI es un acto de responsabilidad cívica” y permitirá un proceso electoral ágil, accesible y seguro. Mantener la dirección actualizada permitirá a los votantes nacionales acceder al voto residencial y a los salvadoreños en el exterior participar mediante votación electrónica por internet entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027.
En las elecciones de 2024, participaron 331,756 salvadoreños en el extranjero, de los cuales el 73 % votó en línea y el 27 % de manera presencial.
El TSE enfatizó que “un padrón electoral depurado y preciso es la base para unas elecciones legítimas, transparentes y confiables”. Además, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) se prepara para una renovación masiva del DUI a partir de diciembre, debido al vencimiento de la primera generación de este documento.
Autoridades reportan más de 60 emergencias por lluvias en las últimas horas
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó este viernes que las lluvias registradas en las últimas 24 horas dejaron más de 60 emergencias atendidas a nivel nacional, principalmente por caída de árboles, deslizamientos, carreteras obstruidas y desbordamientos de ríos.
Amaya explicó que los mayores estragos se registraron en Santa Ana y Ahuachapán, donde diez vehículos resultaron afectados y un muro perimetral sufrió daños. Detalló que las lluvias fueron provocadas por el paso de una onda tropical y advirtió que durante el fin de semana se esperan más tormentas por la llegada de una nueva onda.
El funcionario enfatizó que el país se encuentra en alerta naranja y llamó a la población a mantenerse informada, tomar medidas de prevención y verificar riesgos alrededor de sus viviendas, especialmente por acumulación de basura, muros débiles y posibles inundaciones.
“Estamos en el momento del año en que estas tormentas están a la orden del día; en pocas horas se pueden acumular hasta 100 milímetros de agua, como sucedió ayer”, agregó Amaya.
El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de octubre, según la PNC
El Salvador cerró el jueves 9 de octubre sin registrar homicidios, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes por la mañana.
Con esta jornada, el país acumula seis días sin muertes a causa de la violencia en lo que va de octubre y 232 días sin homicidios en lo transcurrido de 2025.
Según el desglose oficial, los días sin asesinatos se distribuyen en: seis en octubre, 23 en septiembre, 27 en agosto, 29 en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la continuidad de las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Desde el inicio de la gestión presidencial en 2019, la PNC contabiliza 1,031 días sin homicidios, de los cuales 916 corresponden al periodo bajo el régimen de excepción.
Persistirán lluvias y tormentas en gran parte del país durante este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente informó que las lluvias continuarán afectando varias zonas del país a lo largo de este jueves.
Durante la madrugada, se mantendrán precipitaciones en la franja costera y sectores del centro y oriente. En horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y el occidente, con lluvias cercanas al mediodía.
Por la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la zona norte y sobre la cordillera volcánica, con mayor énfasis en el centro y occidente, incluyendo áreas como Santa Ana, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Sonsonate y Ahuachapán. Hacia el final de la tarde, las lluvias se desplazarán hacia la zona oriental.
Durante la noche, continuarán las precipitaciones y tormentas en la zona costera, centro y oriente del país.
Los vientos se mantendrán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h durante las tormentas.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de vaguadas, mientras que una onda tropical se ha disipado, dejando inestabilidad en el territorio nacional.