TSE abre plazo para actualizar dirección en el DUI hasta febrero de 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que los salvadoreños en edad de votar, tanto en el país como en el extranjero, tienen desde el 8 de octubre hasta el 27 de febrero de 2026 para tramitar la modificación de su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI).

Según el organismo, esta medida, establecida en el artículo 20 del Código Electoral, busca garantizar la transparencia, seguridad y pulcritud del próximo proceso electoral, que incluirá la elección de presidente y vicepresidente, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 gobiernos municipales, programada para el 28 de febrero de 2027.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que “la actualización del DUI es un acto de responsabilidad cívica” y permitirá un proceso electoral ágil, accesible y seguro. Mantener la dirección actualizada permitirá a los votantes nacionales acceder al voto residencial y a los salvadoreños en el exterior participar mediante votación electrónica por internet entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027.

En las elecciones de 2024, participaron 331,756 salvadoreños en el extranjero, de los cuales el 73 % votó en línea y el 27 % de manera presencial.

El TSE enfatizó que “un padrón electoral depurado y preciso es la base para unas elecciones legítimas, transparentes y confiables”. Además, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) se prepara para una renovación masiva del DUI a partir de diciembre, debido al vencimiento de la primera generación de este documento.

