Nacionales
Tres lesionados tras fuerte en accidente de tránsito en San Miguel
Tres personas resultaron lesionadas la noche del martes en un accidente de tránsito múltiple ocurrido sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Potrerillos, distrito de Lolotique, en las cercanías del desvío hacia Chinameca, departamento de San Miguel.
En el percance se vieron involucrados dos vehículos de carga y un automóvil tipo sedán. Equipos de Comandos de Salvamento de Chinameca y Jucuapa, así como de la Cruz Roja Salvadoreña, acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.
“En el fuerte accidente se vieron involucrados una rastra, un sedán y un camioncito de carga; tres personas resultaron lesionadas. Una fue trasladada por Comandos de Salvamento de Jucuapa y las otras por Cruz Roja de Chinameca hacia el Hospital de Nueva Guadalupe”, informó un socorrista de Comandos de Salvamento.
De acuerdo con la versión preliminar, el presunto responsable sería el conductor del sedán, quien habría invadido el carril contrario, impactando con un cabezal con placas de Guatemala y posteriormente con un camión pequeño de carga.
El conductor del sedán sufrió lesiones considerables, aunque no de gravedad, mientras que el motorista del camión, de 21 años, fue atendido en el lugar por crisis nerviosa, y el conductor de la rastra fue trasladado a un centro asistencial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron las inspecciones correspondientes y ordenaron el tráfico vehicular, que permaneció congestionado durante varias horas debido al accidente.
Nacionales
Onasevi registra 1,840 detenciones por conducción peligrosa en lo que va de 2025
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) informó que entre el 1.º de enero y el 3 de noviembre de 2025 se han detenido 1,840 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.
Al comparar las cifras con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1,947 detenciones, se observa una reducción del 5 % en los casos de conducción peligrosa, lo que refleja una leve mejora en el comportamiento vial de los conductores salvadoreños.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a no conducir en estado de ebriedad y respetar las leyes de tránsito para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las carreteras del país.
Nacionales
MARN registró 407 sismos en octubre
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que durante el mes de octubre se registraron 407 sismos en el territorio salvadoreño y frente a la costa, la mayoría originados por la activación de fallas locales.
De acuerdo con la institución, 44 de estos movimientos telúricos fueron sentidos por la población, principalmente en zonas con actividad sísmica recurrente. Entre los sectores con mayor concentración de temblores se encuentran San Lorenzo, Ahuachapán y sus alrededores (148 sismos); El Carmen y Conchagua, La Unión (22 sismos); y Los Naranjos, Apaneca y Juayúa (16 sismos).
El informe detalla que el 48.4 % de los sismos ocurrieron frente a la costa del país o en regiones vecinas, mientras que el 51.6 % tuvieron su origen dentro del territorio nacional, asociados a fallas geológicas locales.
El 8 de octubre se registró el sismo regional más fuerte del mes, con una magnitud de 5.1 y epicentro frente a la costa de Guatemala. En tanto, el sismo local de mayor magnitud se reportó el 19 de octubre, con epicentro en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán.
Nacionales
PNC detiene a conductor por manejar ebrio y provocar accidente en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elvis Antonio Mejía Marroquín, de 27 años, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Según el reporte policial, el sujeto fue arrestado tras registrar 234 grados de alcohol en sangre. “Fue capturado por manejar bajo los efectos del alcohol. Este sujeto chocó contra un vehículo y dañó la vivienda donde estaba estacionado”, detalló la institución.
Mejía Marroquín será procesado por el delito de conducción peligrosa.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1.º de enero y el 3 de noviembre de 2025, se han detenido 1,840 personas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. La cifra representa una reducción del 5 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1,947 capturas por conducción peligrosa.