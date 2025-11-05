Onasevi registra 1,840 detenciones por conducción peligrosa en lo que va de 2025

Tres personas resultaron lesionadas la noche del martes en un accidente de tránsito múltiple ocurrido sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Potrerillos, distrito de Lolotique, en las cercanías del desvío hacia Chinameca, departamento de San Miguel.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos de carga y un automóvil tipo sedán. Equipos de Comandos de Salvamento de Chinameca y Jucuapa, así como de la Cruz Roja Salvadoreña, acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.

“En el fuerte accidente se vieron involucrados una rastra, un sedán y un camioncito de carga; tres personas resultaron lesionadas. Una fue trasladada por Comandos de Salvamento de Jucuapa y las otras por Cruz Roja de Chinameca hacia el Hospital de Nueva Guadalupe”, informó un socorrista de Comandos de Salvamento.

De acuerdo con la versión preliminar, el presunto responsable sería el conductor del sedán, quien habría invadido el carril contrario, impactando con un cabezal con placas de Guatemala y posteriormente con un camión pequeño de carga.

El conductor del sedán sufrió lesiones considerables, aunque no de gravedad, mientras que el motorista del camión, de 21 años, fue atendido en el lugar por crisis nerviosa, y el conductor de la rastra fue trasladado a un centro asistencial.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron las inspecciones correspondientes y ordenaron el tráfico vehicular, que permaneció congestionado durante varias horas debido al accidente.

