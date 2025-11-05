MARN registró 407 sismos en octubre

Las autoridades reportaron la captura de dos miembros de la pandilla MS13 en diferentes operativos realizados en los departamentos de San Vicente y La Libertad. Ambos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

En el caserío Los Montanos, del cantón Santa Clara, en San Vicente Norte, fue detenido José Abel Zabala Henríquez, quien atacó con arma de fuego a un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaba la zona.

Según el informe policial, el sujeto intentó escapar tras abrir fuego contra los agentes. “Un equipo de nuestras Fuerzas Especiales que patrullaba un área boscosa fue atacado con arma de fuego por un pandillero de la MS13, quien huyó del lugar”, detalló la institución.

Durante la persecución, Zabala Henríquez intentó huir cargando un bolso, pero fue interceptado y detenido. En el procedimiento se le incautaron droga, una báscula y munición calibre 9 mm. Ningún agente resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Asimismo, en Santa Tecla, La Libertad, fue capturado Héctor Mauricio Martínez Gutiérrez, alias Crazy o Guicho, también integrante de la MS13. De acuerdo con la PNC, el sujeto posee antecedentes por homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas desde el año 2010.

Ambos detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

