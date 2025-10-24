Nacionales
Tormenta Tropical Melissa generará lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves el cielo se presentará poco nublado durante la mañana, sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde y noche, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en zonas del norte, centro y oriente del país. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la franja costera.
El viento soplará del noreste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.
Según el MARN, estas condiciones climáticas son generadas por el flujo del noreste ligeramente acelerado, producto de la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melissa, que aporta humedad del mar Caribe hacia la región y favorece el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.
Principal
Joven localizada asegura que sus hermanas le hicieron una “mala broma” sobre su desaparición
Una joven de Chalatenango se volvió viral en redes sociales luego de que sus hermanas compartieran mensajes sobre su supuesta desaparición. Se trata de Yulissa Urbina, quien habría salido de su hogar sin dar aviso a su familia durante varias horas.
En su perfil de Facebook, su hermana expresó: “Salió de casa y desde entonces no se ha comunicado con nadie, estamos muy preocupados por su paradero. Si alguien tiene alguna información, por favor comunicarse de inmediato conmigo o con las autoridades”.
Posteriormente, Yulissa Urbina fue localizada y se encuentra bien. La joven aclaró que sus hermanas difundieron información falsa como una mala broma. La familia confirmó que no hubo ningún delito involucrado y agradeció a la comunidad por la preocupación y ayuda para difundir la búsqueda.
Su hermana destacó: “Gracias a Dios está bien. Aclaro que esto no fue una broma, yo jamás jugaría con la salud emocional de mi mamá ni con algo tan serio. Agradezco de corazón a quienes se preocuparon y ayudaron a compartir”.
Nacionales
Un peatón muerto y dos menores lesionados tras ser atropellados por pick up
Un peatón murió luego de ser atropellado por un pick up que previamente había chocado contra una camioneta sobre la carretera que conduce hacia Joyas de Ceren, San Juan Opico, informó Cruz Verde.
La víctima fue identificada como José Alfredo Ascensio, de 42 años. Los socorristas acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Además, dos menores resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial por otro cuerpo de socorro. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.
Nacionales
Alcaldía de La Libertad Sur lanza campaña “Chequeo Rosa” contra el cáncer de mama
La alcaldía de La Libertad Sur se unió a las iniciativas de prevención del cáncer de mama con la campaña “Chequeo Rosa”, enfocada en la detección temprana de esta enfermedad.
La actividad, desarrollada en coordinación con la Fundación Actuar es Vivir, está dirigida a mujeres mayores de 40 años. Las interesadas pueden reservar su cupo llamando o escribiendo a los números 2500-1358 y 7746-9614, disponibles también por WhatsApp.