Nacionales
Varios lesionados tras fuerte accidente en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un accidente de tránsito ocurrido en la calle El Chaparral, que conduce hacia la colonia La Esperanza, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. En el percance se vieron involucrados un microbús y un vehículo particular que terminó volcado.
Según la institución, varias personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia. El siniestro provocó el cierre temporal de la vía, por lo que las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas.
Agentes de tránsito se mantienen en la zona realizando la inspección correspondiente y orientando a los conductores. Hasta el momento, la PNC no ha brindado detalles sobre las causas del accidente.
Nacionales
Hombre es capturado tras atacar con un corvo a su vecino en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elías Eliseo Ayala Clara, de 42 años, acusado de lesionar gravemente a un hombre con un corvo en la colonia El Sol, del cantón Piedras Gordas, distrito de Santa Rita, Chalatenango Centro.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando Ayala Clara, en estado de ebriedad, atacó sin mediar palabras a su vecino, quien regresaba de su trabajo. La víctima sufrió heridas graves en la cabeza, rostro, brazos y manos.
Tras cometer la agresión, el sospechoso intentó ocultarse en un motel ubicado en la colonia Santa Fe, distrito de El Paraíso, donde fue detenido por agentes policiales. En el procedimiento se incautó el arma blanca utilizada en el ataque y el vehículo en el que huyó.
El detenido será procesado por el delito de lesiones.
Nacionales
Tormenta Tropical Melissa generará lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves el cielo se presentará poco nublado durante la mañana, sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde y noche, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en zonas del norte, centro y oriente del país. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la franja costera.
El viento soplará del noreste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.
Según el MARN, estas condiciones climáticas son generadas por el flujo del noreste ligeramente acelerado, producto de la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melissa, que aporta humedad del mar Caribe hacia la región y favorece el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.
Principal
Joven localizada asegura que sus hermanas le hicieron una “mala broma” sobre su desaparición
Una joven de Chalatenango se volvió viral en redes sociales luego de que sus hermanas compartieran mensajes sobre su supuesta desaparición. Se trata de Yulissa Urbina, quien habría salido de su hogar sin dar aviso a su familia durante varias horas.
En su perfil de Facebook, su hermana expresó: “Salió de casa y desde entonces no se ha comunicado con nadie, estamos muy preocupados por su paradero. Si alguien tiene alguna información, por favor comunicarse de inmediato conmigo o con las autoridades”.
Posteriormente, Yulissa Urbina fue localizada y se encuentra bien. La joven aclaró que sus hermanas difundieron información falsa como una mala broma. La familia confirmó que no hubo ningún delito involucrado y agradeció a la comunidad por la preocupación y ayuda para difundir la búsqueda.
Su hermana destacó: “Gracias a Dios está bien. Aclaro que esto no fue una broma, yo jamás jugaría con la salud emocional de mi mamá ni con algo tan serio. Agradezco de corazón a quienes se preocuparon y ayudaron a compartir”.