Hombre es capturado tras atacar con un corvo a su vecino en Chalatenango

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves el cielo se presentará poco nublado durante la mañana, sin probabilidad de lluvias.

Para la tarde y noche, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en zonas del norte, centro y oriente del país. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la franja costera.

El viento soplará del noreste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.

Según el MARN, estas condiciones climáticas son generadas por el flujo del noreste ligeramente acelerado, producto de la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melissa, que aporta humedad del mar Caribe hacia la región y favorece el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.

