Nacionales
El Salvador acumula 17 días sin homicidios en octubre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 23 de octubre cerró con cero homicidios a nivel nacional, sumando así 17 días sin muertes violentas durante el mes de octubre.
De acuerdo con la institución, las fechas sin asesinatos en lo que va del mes son los días 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
La tendencia a la baja en los homicidios se ha mantenido a lo largo del año. En septiembre se registraron 23 días sin asesinatos; en agosto, 27; en julio, 29; y en junio, mayo y abril, 25 cada uno. En marzo fueron 22, en febrero 26 y en enero 25.
Con estos datos, El Salvador acumula 244 días sin homicidios en lo que va de 2025, según las estadísticas oficiales de la PNC.
Nacionales
Hombre es capturado tras atacar con un corvo a su vecino en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elías Eliseo Ayala Clara, de 42 años, acusado de lesionar gravemente a un hombre con un corvo en la colonia El Sol, del cantón Piedras Gordas, distrito de Santa Rita, Chalatenango Centro.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió la noche del jueves, cuando Ayala Clara, en estado de ebriedad, atacó sin mediar palabras a su vecino, quien regresaba de su trabajo. La víctima sufrió heridas graves en la cabeza, rostro, brazos y manos.
Tras cometer la agresión, el sospechoso intentó ocultarse en un motel ubicado en la colonia Santa Fe, distrito de El Paraíso, donde fue detenido por agentes policiales. En el procedimiento se incautó el arma blanca utilizada en el ataque y el vehículo en el que huyó.
El detenido será procesado por el delito de lesiones.
Nacionales
Varios lesionados tras fuerte accidente en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un accidente de tránsito ocurrido en la calle El Chaparral, que conduce hacia la colonia La Esperanza, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. En el percance se vieron involucrados un microbús y un vehículo particular que terminó volcado.
Según la institución, varias personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia. El siniestro provocó el cierre temporal de la vía, por lo que las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas.
Agentes de tránsito se mantienen en la zona realizando la inspección correspondiente y orientando a los conductores. Hasta el momento, la PNC no ha brindado detalles sobre las causas del accidente.
Nacionales
Tormenta Tropical Melissa generará lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves el cielo se presentará poco nublado durante la mañana, sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde y noche, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y en zonas del norte, centro y oriente del país. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la franja costera.
El viento soplará del noreste con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.
Según el MARN, estas condiciones climáticas son generadas por el flujo del noreste ligeramente acelerado, producto de la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Melissa, que aporta humedad del mar Caribe hacia la región y favorece el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas.