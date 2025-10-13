Sucesos
VIDEO | Jovencita es auxiliada tras quedarse dormida por exceso de alcohol durante la feria de Soyapango
Usuarios de redes sociales compartieron un video que muestra a una joven que perdió el conocimiento en medio del campo de la feria de Soyapango. En las imágenes se observa a la muchacha recostada sobre la acera mientras un joven la acompaña y vigila.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para brindar asistencia. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, la joven, que aparentemente se excedió en el festejo, fue atendida y puesta a salvo, evitando posibles incidentes
Mandan a la cárcel a sujeto que tenía en su poder distintitos tipos de drogas
El pasado 5 de octubre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de la presencia sospechosa de un hombre en la avenida El Paseo, colonia Miramonte, en San Salvador.
Se trataba de Mauro Alfredo Bernal Henríquez quien al ser intervenido por los agentes se le encontró una bolsa plástica con cierre hermético que contenía una porción pequeña de sustancia cristalina, dos bolsas con polvo blanco y otra con material vegetal. La prueba de campo practicada a las evidencias dio resultado positivo a metanfetaminas, cocaína y marihuana.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado y procesado en Juzgado Noveno de Paz de San Salvador que decretó, en audiencia inicial, la instrucción formal con detención provisional contra Bernal Henríquez, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
En la audiencia, la juzgadora determinó que existen indicios suficientes sobre la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción.
Capturan a sujeto que amenazaba con un arma falsa en San Salvador
Durante un patrullaje rutinario, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados por ciudadanos sobre la presencia de un individuo que realizaba amenazas con un arma de fuego.
La rápida intervención de los oficiales permitió la captura de Juan Carlos Ayala Rodríguez, quien portaba una pistola de plástico con la que intimidaba a las personas en la vía pública.
“Hoy fue con un arma de plástico, pero no vamos a permitir que mañana sea con un arma real. Este sujeto será sacado ya de la sociedad y tendrá que responder ante la justicia”, señaló Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y actuar con firmeza ante cualquier intento de alterar el orden público.
Impulsan jornada nacional de reforestación con entrega gratuita de plantas y árboles
El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó que este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una jornada de entrega de plantas y árboles producidos en el vivero #MOPVerde, con el objetivo de fomentar la reforestación y el cuidado del medio ambiente en todo el país.
La entrega se realizará a partir de las 9:00 de la mañana y continuará hasta agotar existencias en distintos puntos del territorio nacional.
Entre ellos se encuentran: el parque central de Armenia en Sonsonate, el parque central de Ciudad Arce en La Libertad Centro, el parque de los juegos de Jucuapa en Usulután Norte, el parque central de Chinameca en San Miguel Oeste, el parque central de San Sebastián en San Vicente Norte, el parque central de Ilobasco en Cabañas Oeste y el mercado central de Santiago Texacuangos en San Salvador Sur.
El MOP y FOVIAL invitan a la población a acercarse a los puntos de entrega para contribuir a la reforestación del país y fortalecer las acciones ambientales que impulsa el Gobierno.