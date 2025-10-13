VIDEO | Jovencita es auxiliada tras quedarse dormida por exceso de alcohol durante la feria de Soyapango

El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) informó que este sábado 11 de octubre se llevará a cabo una jornada de entrega de plantas y árboles producidos en el vivero #MOPVerde, con el objetivo de fomentar la reforestación y el cuidado del medio ambiente en todo el país.

La entrega se realizará a partir de las 9:00 de la mañana y continuará hasta agotar existencias en distintos puntos del territorio nacional.

Entre ellos se encuentran: el parque central de Armenia en Sonsonate, el parque central de Ciudad Arce en La Libertad Centro, el parque de los juegos de Jucuapa en Usulután Norte, el parque central de Chinameca en San Miguel Oeste, el parque central de San Sebastián en San Vicente Norte, el parque central de Ilobasco en Cabañas Oeste y el mercado central de Santiago Texacuangos en San Salvador Sur.

El MOP y FOVIAL invitan a la población a acercarse a los puntos de entrega para contribuir a la reforestación del país y fortalecer las acciones ambientales que impulsa el Gobierno.

