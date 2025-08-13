Jovencita pierde la vida tras caerle rama de gran tamaño en Sonsonate

Tras una temporada histórica en la que conquistó el triplete doméstico (Liga, Copa del Rey y Supercopa) y anotó 102 goles en LaLiga, el FC Barcelona de Hansi Flick afronta el nuevo curso con el objetivo de revalidar el título y volver a conquistar la Champions League, un trofeo que no levanta desde 2015.

El equipo debutará el sábado en Mallorca, marcado por la necesidad de reforzar la defensa tras la salida de Iñigo Martínez al Al Nassr. Flick, que ha apostado por un bloque alto y presión intensa, reconoció que ese sistema dejó expuesto al equipo, algo que quedó evidenciado en la derrota ante el Inter de Milán en semifinales de Champions.

En el Trofeo Joan Gamper, donde venció 5-0 al Como, el técnico alineó en el eje defensivo a Pau Cubarsí y Ronald Araújo, acompañados por Andreas Christensen y Eric García.

En ataque, el equipo suma la cesión del inglés Marcus Rashford, que se une a una delantera liderada por Lamine Yamal —nuevo portador del dorsal 10—, Raphinha y Robert Lewandowski, quien cumplirá 37 años este mes.

El Barça, limitado por el “fair play” financiero, ha tenido un mercado de fichajes discreto. Además de Rashford, incorporó al portero Joan García, aunque ni él ni el atacante han sido registrados aún. Mientras tanto, el club busca una salida para Marc-André ter Stegen, operado nuevamente de la espalda.

Con un Real Madrid reforzado con más de 170 millones de euros en fichajes, el conjunto azulgrana confía en el crecimiento de su cantera para mantener la competitividad en España y Europa.

