Nacionales
Motociclista muere en fatal accidente de tránsito en Santa Ana
Un motociclista perdió la vida este miércoles por la mañana tras verse involucrado en un accidente de tránsito en un tramo de la carretera que conecta Chalchuapa con Santa Ana.
Según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC), el percance también involucró a un camión y un vehículo particular.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 68, a la altura de la finca San Carlos. Autoridades policiales llegaron al lugar para regular el tránsito y realizar las investigaciones correspondientes.
Nacionales
Capturan a hombre que robó casi $700 en parada de bus en Sonsonate
Tras la difusión de una denuncia en redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Rolando Alexander Cortez Rivas, acusado de robar a una persona que esperaba transporte público.
El hecho ocurrió en julio, cuando Cortez Rivas sustrajo una cartera con aproximadamente $700 dólares y huyó del lugar.
Las autoridades informaron que el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días.
Nacionales
FOTOS | Autoridades decomisan droga y dinero tras allanamientos en San Salvador y Panchimalco
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó allanamientos en distintos puntos del país como parte de la lucha frontal contra el narcotráfico.
Uno de los operativos se realizó en un bar ubicado en la zona conocida como La Zona Real, en San Salvador, donde se encontró varias porciones de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a una persona.
En otra intervención, realizada en Panchimalco, las autoridades decomisaron porciones de marihuana y capturaron a Eduardo Alejandro Rivera Hernández.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó a machetazos a su acreedor en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.