Emprendedoras aclaran que sus donas están frescas y no rancias
La fiebre por las donas al 2×1 continúa, y quienes aún no han probado la oferta todavía tienen oportunidad de hacerlo, ya que varios emprendedores las mantienen a la venta en distintas calles.
No obstante, recientes rumores aseguraban que las donas disponibles eran las sobrantes del pasado mes de septiembre y que estaban vencidas. Ante esto, un par de jóvenes salió al paso para aclarar la situación.
“A todas las personas que dicen que las donas son de septiembre, decirles que son de hoy. Los que dicen que son las que quedaron, las arruinadas, las rancias, que no sirven, pues no, las donas son recién sacadas”, indicó una de las jóvenes a través de un video difundido en redes sociales.
La polémica surgió luego de que usuarios en redes sociales señalaran que algunas donas se estaban vendiendo en mal estado, con sabor desagradable y en condiciones insalubres.
Conductor choca contra vivienda en Jayaque; solo se reportan daños materiales
Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles en el distrito de Jayaque, La Libertad, dejó únicamente daños materiales, según reportes en redes sociales.
Imágenes del hecho muestran que el conductor impactó contra una vivienda, ocasionando daños considerables en la estructura. No se reportaron víctimas.
VIDEO | Camión queda atrapado por creciente del río Huiza en Melara, La Libertad
Un grupo de trabajadores que recolectaba arena para construcción fueron sorprendidos este jueves por la repunta del río Huiza, en las cercanías del puente Melara, en el Puerto de La Libertad.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana y, según testigos, no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.
En un video difundido en redes sociales se observa cómo un vehículo pesado quedó completamente cubierto por el agua.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones y evitar cruzar ríos o quebradas durante crecidas repentinas de caudal.
Siete lesionados, entre ellos un bebé, deja fuerte choque en carretera al Puerto de La Libertad
Al menos siete personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente entre dos vehículos, ocurrido esta tarde en el kilómetro 30 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.
Las autoridades informan que, entre los lesionados, se encuentra un menor de apenas un año y medio.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional de El Majahual y otros cuerpos de socorro atendieron la emergencia, estabilizando a las víctimas.
Además, todos los pacientes fueron trasladados hacia distintos centros asistenciales en Santa Tecla, La Libertad.