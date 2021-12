Empleada es despedida de un call center por informar que estaba embarazada

Dolor y pesar es lo que están viviendo los familiares y amigos de una joven que tenía planes de boda para los próximos meses, pero que se vieron frustrados al ahorcarse en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

La víctima se suicidó la noche del jueves y la noticia de su muerte se dio a conocer la mañana del viernes.

La joven suicida es Xiomara Ramírez, quien trabajaba en una empresa dedicada a elaborar plásticos en San Juan Opico.

Según se conoció, Xiomara tenía un noviazgo con un joven cristiano a quien conoció hace dos años y estaba próxima a casarse con él.

Los familiares y algunas amigas de la joven aún no pueden creer lo sucediro, tomando en consideración que fue una mujer que siempre andaba sonriente; además, aseguran que con su novio se amaban y llevaban muy bien.

«No lo puedo creer, ayer estuve hablando con vos baby, ayer, teníamos tantos planes para tu boda, todo de lo que hablábamos era eso, de cómo la querías y de la gran ilusión que te hacía casarte… no puedo aceptar que ya no estás, esto no está pasando Xiomara Ramírez», escribió una amiga de la víctima.

Las causas de su suicidio son desconocidas para la familia y autoridades.