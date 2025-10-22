Connect with us

Principal

Él era Ernesto Ramírez, joven que murió tras lanzarse bajo las llantas de una rastra

Hace 1 hora

el

Ernesto Ramírez, un joven de 22 años originario de Suchitoto, falleció la tarde del martes tras lanzarse bajo las llantas de una rastra en la carretera Claudia Lars, en el cantón Ateos, Sacacoyo.

Según versiones preliminares, el acto podría estar relacionado con una posible decepción amorosa. Testigos indicaron que Ramírez estacionó su vehículo al costado de la vía y, en cuestión de segundos, se arrojó frente al transporte de carga que circulaba por el lugar.

Socorristas acudieron de inmediato y lograron asistirlo mientras aún presentaba signos vitales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Ramírez era ingeniero, amante de las motocicletas y la modificación de vehículos, y participaba activamente en eventos y shows racing junto a un club automovilístico salvadoreño. Recién casado y devoto, será recordado por su alegría, entusiasmo y disposición para ayudar, según familiares y amigos. Su partida ha consternado a la comunidad racing y a quienes compartieron su pasión por los motores.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Internacionales

Guatemala: vuelco de bus en Zona 7 de Mixco deja 48 heridos

Hace 56 minutos

el

22 octubre, 2025

Por

Guatemala. – La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó sobre el volcamiento de un bus urbano en el puente Tinco, zona 7, que afecta un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.

Unidades de emergencia trabajan en el lugar para atender a los pasajeros lesionados. Según información preliminar, al menos 48 personas resultaron heridas, las cuales han sido estabilizadas y trasladadas a distintos centros de salud.

Nacionales

Adulto mayor muere atropellado en la carretera Panamericana

Hace 1 hora

el

22 octubre, 2025

Por

Foto: Cortesía

Un adulto mayor perdió la vida la madrugada de este miércoles en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Pedro Perulapán con San Martín.

Según las autoridades, el peatón, cuya identidad aún se desconoce, fue arrollado mientras cruzaba la vía.

El incidente fue reportado alrededor de las 3:00 a.m. por un transeúnte a la Cruz Verde Salvadoreña, cuyos socorristas acudieron al lugar y constataron que el hombre ya había fallecido.

Nacionales

Capturan a traficante en Izalco con drogas, dinero y vehículo

Hace 2 horas

el

22 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Boris Ernesto Córdova González, tras un seguimiento que duró varios días, en el barrio Dolores, del distrito de Izalco, Sonsonate.

Durante el procedimiento, a González se le incautaron dos porciones de cocaína, $499 en efectivo, un vehículo y un teléfono celular.

«Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un dispositivo para verificar la entrega de este día», detalló la PNC.

Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas y recordaron que acciones como esta forman parte de su labor para combatir el tráfico en todos sus niveles.

