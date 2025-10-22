Principal
Él era Ernesto Ramírez, joven que murió tras lanzarse bajo las llantas de una rastra
Ernesto Ramírez, un joven de 22 años originario de Suchitoto, falleció la tarde del martes tras lanzarse bajo las llantas de una rastra en la carretera Claudia Lars, en el cantón Ateos, Sacacoyo.
Según versiones preliminares, el acto podría estar relacionado con una posible decepción amorosa. Testigos indicaron que Ramírez estacionó su vehículo al costado de la vía y, en cuestión de segundos, se arrojó frente al transporte de carga que circulaba por el lugar.
Socorristas acudieron de inmediato y lograron asistirlo mientras aún presentaba signos vitales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.
Ramírez era ingeniero, amante de las motocicletas y la modificación de vehículos, y participaba activamente en eventos y shows racing junto a un club automovilístico salvadoreño. Recién casado y devoto, será recordado por su alegría, entusiasmo y disposición para ayudar, según familiares y amigos. Su partida ha consternado a la comunidad racing y a quienes compartieron su pasión por los motores.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.
Internacionales
Guatemala: vuelco de bus en Zona 7 de Mixco deja 48 heridos
Guatemala. – La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó sobre el volcamiento de un bus urbano en el puente Tinco, zona 7, que afecta un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.
GRABADO:
Momento en que autobús cayó del Puente Tinco, Mixco.
47 pasajeros fueron trasladados a hospitales.
El conductor dio negativo a la prueba de alcoholemia y la dueña del autobús está en el lugar, informó el alcalde mixqueño en sus redes.
📹: PMT Mixco pic.twitter.com/uTt4VKwfHK
— Vichoguate (@vichoguate) October 22, 2025
Unidades de emergencia trabajan en el lugar para atender a los pasajeros lesionados. Según información preliminar, al menos 48 personas resultaron heridas, las cuales han sido estabilizadas y trasladadas a distintos centros de salud.
Nacionales
Adulto mayor muere atropellado en la carretera Panamericana
Nacionales
Capturan a traficante en Izalco con drogas, dinero y vehículo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Boris Ernesto Córdova González, tras un seguimiento que duró varios días, en el barrio Dolores, del distrito de Izalco, Sonsonate.
Durante el procedimiento, a González se le incautaron dos porciones de cocaína, $499 en efectivo, un vehículo y un teléfono celular.
«Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un dispositivo para verificar la entrega de este día», detalló la PNC.
Por tráfico ilícito de drogas capturamos a Boris Ernesto Cordova González en el barrio Dolores, en Izalco, Sonsonate.
Le incautamos:
-2 porciones de cocaína
-$499 en efectivo
-1 vehículo
-1 celular
Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un… pic.twitter.com/0MfahfkgNy
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 22, 2025
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas y recordaron que acciones como esta forman parte de su labor para combatir el tráfico en todos sus niveles.