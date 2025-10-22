Internacionales
Guatemala: vuelco de bus en Zona 7 de Mixco deja 48 heridos
Guatemala. – La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó sobre el volcamiento de un bus urbano en el puente Tinco, zona 7, que afecta un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.
GRABADO:
Momento en que autobús cayó del Puente Tinco, Mixco.
47 pasajeros fueron trasladados a hospitales.
El conductor dio negativo a la prueba de alcoholemia y la dueña del autobús está en el lugar, informó el alcalde mixqueño en sus redes.
Unidades de emergencia trabajan en el lugar para atender a los pasajeros lesionados. Según información preliminar, al menos 48 personas resultaron heridas, las cuales han sido estabilizadas y trasladadas a distintos centros de salud.
Así fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, en México
El alcalde municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue asesinado la noche del lunes durante un ataque armado en la comunidad de La Estancia, cercana a la cabecera municipal.
Según reportes de La Jornada Hidalgo, el funcionario recibió varios impactos de bala cuando dos hombres a bordo de una motocicleta blanca le dispararon y luego huyeron del lugar.
Socorristas intentaron auxiliarlo, pero Bahena Solorzano ya no presentaba signos vitales al llegar a una clínica particular donde fue atendido de emergencia.
Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo en Pisaflores y poblados vecinos de la Sierra Gorda, pero hasta el momento no se reportan capturas.
Natalie Grabow, de 80 años, completa el Ironman de Hawái y marca un récord
Natalie Grabow, una atleta estadounidense de 80 años, se convirtió en protagonista del Ironman de Hawái, una de las competiciones más exigentes del mundo, al completar el recorrido en 16 horas, 45 minutos y 26 segundos. Su tiempo le permitió superar a competidores mucho más jóvenes.
Durante la prueba, Grabow recorrió 42.2 kilómetros a pie, 180 kilómetros en bicicleta y nadó 3.8 kilómetros en mar abierto.
Originaria de Nueva Jersey, Grabow dedicó décadas a las carreras pedestres antes de incorporar el triatlón a su vida a los 70 años. Desde entonces, su progreso ha sido notable, según destaca su entrenadora.
VIDEO | Héroe chino salva a una persona de hundirse en su vehículo
Un acto de valentía ocurrió en la provincia de Jiangsu, China, cuando un hombre se lanzó sin dudar al agua para salvar a un conductor atrapado en un automóvil que se hundía en un río.
El rescatista, identificado como Di Shuangcheng, veterano militar, utilizó una piedra para romper el techo del vehículo y liberar al automovilista. Minutos después, la Policía llegó al lugar y ayudó a ambos a regresar a la orilla.
Las autoridades locales condecoraron a Di Shuangcheng por su valiente acción, que evitó una tragedia segura.
Captan el heroico momento en que un hombre salva a otro de hundirse en su auto
Un hombre se lanzó al agua para salvar a un conductor atrapado en un automóvil que se hundía en un río en China.
Aquí otro caso de un hombre heróico
