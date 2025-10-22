Guatemala: vuelco de bus en Zona 7 de Mixco deja 48 heridos

Un acto de valentía ocurrió en la provincia de Jiangsu, China, cuando un hombre se lanzó sin dudar al agua para salvar a un conductor atrapado en un automóvil que se hundía en un río.

El rescatista, identificado como Di Shuangcheng, veterano militar, utilizó una piedra para romper el techo del vehículo y liberar al automovilista. Minutos después, la Policía llegó al lugar y ayudó a ambos a regresar a la orilla.

Las autoridades locales condecoraron a Di Shuangcheng por su valiente acción, que evitó una tragedia segura.

🚗🤝Captan el heroico momento en que un hombre salva a otro de hundirse en su auto Un hombre se lanzó al agua para salvar a un conductor atrapado en un automóvil que se hundía en un río en China. Aquí otro caso de un hombre heróico

➡️https://t.co/0IzmlNGoC8 pic.twitter.com/bs9OiRs12g — RT en Español (@ActualidadRT) October 20, 2025

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...